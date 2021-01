Gabry Ponte e l’intervento al cuore: com’è andato e come sta il deejay

A chiunque sarà capitato almeno una volta nella vita di ascoltare un brano prodotto o scritto dal noto dj di fama internazionale Gabry Ponte. Il noto produttore musicale e conduttore radiofonico, nella giornata di ieri, ha pubblicato degli aggiornamenti sul delicato intervento al cuore che ha dovuto affrontare mercoledì scorso.

Molto attivo sui suoi canali social, anche questa volta, Gabry ha voluto tenere aggiornati i suoi milioni di fan riguardo non solo i suoi lavori e la sua musica, ma anche sulle sue condizioni di salute.

Lo scorso 19 gennaio, sull’account Facebook del musicista torinese è comparso un lungo post nel quale spiegava che era necessario un delicato intervento chirurgico al suo cuore. Mantenendo sempre la positività e l’umore alto, Ponte aveva scritto:

Ciao, devo dirvi una cosa.. Sto per affrontare un’operazione un po’ complicata per cercare di risolvere un problemino che mi insegue ormai da tanti anni. Il mio cuore , ironia della sorte, non va a tempo. Per colpa di una delle valvole principali al suo interno che è malata, e non funziona bene. Si tratta di una malattia congenita (leggasi difetto di fabbrica) che purtroppo è degenerativa..

L’ex componente degli Eiffel 65, come spiega, ha sempre avuto una vita normale, facendo anche molto sport. Ma ora era arrivato il momento di risolvere questo problema per tornare più carico che mai e per evitare di andare incontro a complicazioni.

In poche ore il post è stato sommerso da centinaia di migliaia di reazioni e commenti, con i quali i suoi fan hanno voluto dimostrargli affetto e vicinanza.

L’intervento di Gabry Ponte è riuscito

Trascorsi due giorni, ossia ieri, è comparso un altro post sulla stessa pagina di Gabry Ponte. Dopo che l’operazione è perfettamente riuscita e dopo aver trascorso una notte in rianimazione, il Deejay si è finalmente svegliato e non ha perso tempo per rassicurare tutte quelle persone che erano in ansia per la sua salute.

