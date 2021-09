Tra i protagonisti dell’estate di Rai 1 troviamo anche Serena Autieri che sta tenendo compagnia i telespettatori con la sua trasmissione “Dedicato” in onda da lunedì a venerdì, dalle ore 09:55 alle ore 11:15. Quando si è davanti alle telecamere in diretta si sa qualche gaffe può sempre capitare. E così anche la povera Serena non è rimasta indenne.

Tutto è accaduto nella puntata dello scorso 25 Agosto, una dedica non andata a buon fine. Ecco cosa è successo. Nel corso della puntata in collegamento è intervenuta la giornalista Candida Morvillo che ha chiacchierato con la conduttrice sulle ultime novità in tema di gossip soffermandosi in particolare su Charlene e Alberto di Monaco. Infine Serena ha ringraziato l’ospite annunciandogli che ci sarebbe stata una dedica per lei.

“Noi ti ringraziamo, è sempre un piacere. Ci porti sempre le tue notizie, le tue chicche, i tuoi approfondimenti. Grazie davvero per essere stata con noi. Voglio dedicarti una canzone perché in quel periodo anche un’altra bionda, musa di Alfred Hitchcock cantava una canzone bella. È Doris Day” – le parole di Serena Autieri.

La gaffe di Serena Autieri a Dedicato: imbarazzo in studio

Peccato che la canzone non era stata preparata dal maestro in studio Enzo Campagnoli che visibilmente imbarazzato ha detto a Serena: “Non c’è questa canzone, c’è l’RVM?”. La conduttrice ha ribattuto: “Vediamo l’RVM? No, c’è la canzone. Vai Maestro”. Ma il Maestro ha ammesso: “Non ce l’abbiamo“. La quarantacinquenne è apparsa perplessa: “Non hai la canzone?“.

Imbarazzo in studio e così Serena ha iniziato ad intonare “Que sera sera” dimenticando anche alcuni versi del brano. A quel punto, il Maestro ha cominciato a suonare e la dedica finalmente è andata in porto. Autieri ha ironizzato: “Maestro ti ho fatto una bella sorpresa“. La trasmissione “Dedicato” ha riscosso davvero un grande successo. Ma purtroppo non si sa se verrà riconfermata o meno.