Gaia Zorzi commenta la lite tra Giulia Salemi e il fratello: svelata la verità

Nella casa del Grande Fratello Vip è tempo di scintille. Ancora una volta Tommaso Zorzi e Giulia Salemi litigano in modo furibondo. Ora, a far chiarezza sul vero legame tra i due, è Gaia Zorzi, la sorella del rampollo milanese.

La ragazza l’abbiamo conosciuta proprio in diretta tv. Scintillante, simpatica e autoironica, condivide proprio il patrimonio genetico del fratello. Grazie alla sua fama televisiva ha riscontrato grande successo anche sui social.

La giovane è stata inondata di follower su Instagram e, grazie a questo “successo”, ha deciso di rivolgersi molto di più al pubblico. Questa volta è intervenuta sulla lite tra il fratello e Giulia Salemi.

Tra i due, dopo la nomination di Giulia per non mandare in finale quello che lei definisce un suo amico, il rapporto non è più partito e ieri sera il ragazzo ha contraccambiato la nomination. Gaia su Twitter ha commentato:

Da quello che ho visto si sono dichiarati guerra. Però è inutile dire che sono solo le battutine di Tommaso. Quando sento Giulia parlare della loro amicizia mi sembra sempre che stia cercando di farlo passare come quello cattivo o stronzo. Quando in realtà fuori non si cag*vano da tempo.

La sorella di Tommaso Zorzi ha proseguito poi, rassicurando anche i fan della Salemi che sono sempre molto agguerriti e attenti.

Questa è una mia opinione, non voglio offendere nessuno. Comunque questo non significa che ha ragione Tommaso ma vedo molti dire che fa tutto lui e basta. Secondo me non è così. […] La vittoria del GF non va a chi si merita un’opportunità lavorativa (perché se la meritano tutti) ma a chi ha dato di più a gioco. Tommaso può essere str***etto e avere le sue colpe, ma se pensate che stia facendo tutto da solo secondo me siete troppo di parte. Sentire che “fa tutto da solo” non credo proprio”.