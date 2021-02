GF Vip, il look di Tommaso Zorzi non passa inosservato: in tanti hanno notato il dettaglio

Il gieffino opta indossa in puntata un eccentrico completo di Marcelo Burlon che non è passato inosservato

Il GF Vip è ormai agli sgoccioli e i concorrenti della casa più spiata d’Italia non smettono mai di stupire. Non passato inosservate le dinamiche interne alla casa, oggetto delle numerose discussioni in puntata, così come gli eccentrici look dei vari concorrenti. E tra questi, ce n’è sicuramente uno che non è passato inosservato. Stiamo parlando dell’eccentrico look di Tommaso Zorzi.

L’ex volto di Riccanza Tommaso Zorzi è sicuramente uno dei protagonisti indiscussi di questa ultima edizione del GF Vip tanto che molti vedono in lui un potenziale vincitore. Il gieffino non è passato inosservato, nel corso delle puntate, per i fantastici outfit indossati. E tra questi ce n’è uno davvero particolare.

Nel corso della 35esima puntata del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi si è presentato in puntata con un abito davvero particolare firmato Marcelo Burlon che fa parte della collezione Fall2020. L’outfit ha suscitato subito l’interesse dei telespettatori del programma che si sono immediatamente interrogati riguardo il prezzo dell’abito.

La loro curiosità, però, non può essere soddisfatta. Infatti, dal momento che l’abito di Marcelo Burlon non è un pezzo in vendita, non ci è dato sapere il suo costo. Dunque un abito esclusivo che purtroppo non può essere acquistato in nessun negozio di moda.

Ma l’eccentrico abito di Zorzi non è passato inosservato anche per un altro motivo. Infatti, sembra che il gieffino non sembra essere stato l’unico ad indossare questo fantastico pezzo da collezione.

Sembra infatti che anche un altro personaggio appartenente al mondo dello spettacolo si sia innamorato vivamente del prestigioso abito di Marcelo Burlon. Stiamo parlando del noto cantante Maluma. Il giovane cantante ha infatti deciso di indossare il completo in occasione della presentazione del suo ultimo progetto musicale. Un completo che rispecchia sicuramente la sua musica caratterizzata dalle belle melodie e dai colori.