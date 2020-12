Gaia Zorzi e Simone Gianlorenzi commentato la nomination di Tommaso Zorzi

La nomination di Tommaso Zorzi su Stefania Orlando ha di certo suscitato scalpore. Oggi, a commentare quanto accaduto durante la diretta del lunedì sera del Grande Fratello Vip sono Gaia Zorzi, la sorella dell’influencer e Simone Gianlorenzi, il marito della gieffina.

Tra lo stupore di tutti, Tommaso Zorzi ha nominato la sua migliore amica Stefania Orlando. Il motivo sarebbe da ricercare dietro ad un piccolo screzio avvenuto nella stessa giornata. La conduttrice Rai è ovviamente rimasta male.

Se in un primo momento Stefania Orlando avrebbe incassato il colpo, poco dopo è crollata in un pianto. La sua reazione ha fatto sentire molto in colpa anche Tommaso che ha espresso il desiderio di uscire dalla casa. Ma come hanno commentato l’accaduto le persone accanto a loro?

A commentare per primo, e con grande stupore per le sue parole, è stato il marito della conduttrice. Simone Gianlorenzi ha già perdonato Zorzi e ha scritto su Twitter:

Commento a caldo dopo la nomination di Tommaso: Continuerò ad amarlo sempre, non dubitate di me per favore. Forza Tommy, forza Stefy. Ritrovatevi e spegnete le luci della casa.

E voi non dividetevi, perdete tempo. Entro domani mattina sarà tuto risolto! Se Stefy fosse andata al televoto con Tommy e Maria Teresa sarebbe stata una tragedia. Per fortuna scampata. Ora però salviamo Tommy e MTR. No stress, solo strass. Le mie opinioni rimangono salde, non ho cambiato idea su Tommaso.

Diversamente la pensa Gaia Zorzi. che ha pesantemente dato addosso al fratello.

Amici, voglio entrare subito nella Casa del Grande Fratello Vip per fare un confronto con Tommaso e mandarlo a ca**re. Con tutti i nomi proprio quello di Stefania Orlando dovevi fare?

Scherzi a parte ma se esce Stefania io voglio dentro la casa I*****e (quello della finta aggressione omofoba) e Platinette. Fate esaurire lui, come lui fa esaurire noi. Ah, oddio ma Stefania non è in nomination scusate.

Mi volete dentro? Ancora meglio entro come concorrente e lo nomino subito dopo aver dato a Stefania l’immunità.

Simone risponde a Gaia Zorzi

Allo stesso post, risponde di nuovo il marito di Stefania Orlando. Il ragazzo conferma il suo pensiero: