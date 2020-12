Tommaso Zorzi confessa a Stefania Orlando di averla nominata: la reazione di lei

Nessuno se l’aspettava, tantomeno la diretta interessata. La nomination di Tommaso Zorzi nei confronti di Stefania Orlando durante la diretta del Grande Fratello Vip di lunedì 14 dicembre è stato un vero e proprio shock.

L’unica nomination ricevuta da Stefania Orlando è proprio quella del migliore amico. Nello stupore di tutti Tommaso Zorzi, in confessionale, ha chiaramente detto: “Questa sera voglio nominare Stefania Orlando perché c’è stato uno screzio tra noi e non saprei chi altro nominare”.

A finire in nomination però alla fine è stato proprio l’influencer 25 enne che, non ha retto allo stress, e ha confessato all’amica di averla nominata. La donna, in un primo momento, è rimasta immobile e con voce stridula ha detto “ah, hai fatto bene!”, completamente in disaccordo Maria Teresa Ruta.

In un secondo momento però, Stefania Orlando è crollata in un lungo pianto. Una coltellata alle spalle quella inflitta da Zorzi? Il ragazzo ne è consapevole, tanto che i sensi di colpa l’hanno travolto.

Voglio uscire, fatemi uscire adesso. Sono contento che mi hanno nominato, me lo merito. Adesso il pubblico mi ricoprirà di M e mi sta bene. Io in quel momento non sapevo chi votare davvero.

Stefy ti giuro mi sento male sono una M. Sono stato preso alla sprovvista e ho fatto il tuo nome. Azz non so fare questo gioco, fatemi uscire. Tanto ho già dato quello che dovevo, quindi posso pure uscire. Ste non piangere, voglio morire. Se uscissi sarebbe giusto. Alfonso si è congratulato per la cosa inaspettata, ma comunque mi sento in colpa.

La donna, con grande classe, ha fatto sapere di non portare rancore al suo migliore amico. “Non ti sentire in colpa, io voglio che tu sia sempre felice. Ti voglio bene a prescindere”.

Certo è che l’episodio ha fatto comprensibilmente molto male alla donna.