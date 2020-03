Gande Fratello Vip: Sossio Aruta vittima di uno scherzo di Adriana Volpe Nella casa del Grande Fratello Vip, la ruota del karma gira per tutti: Sossio Aruta è infatti vittima di uno scherzo di Adriana Volpe

Nella casa del Grande Fratello Vip, Sossio Aruta, ex partecipante di Uomini e Donne, è vittima di uno scherzo di Adriana Volpe. Il concorrente, mentre prendeva il sole, è stato sporcato con delle uova sulla testa da Adriana Volpe, altra concorrente. Lo scherzo sarebbe nato come una vendetta contro Sossio Aruta, organizzatore di diversi gavettoni.

Abbiamo visto come di recente il Grande Fratello, che tutto vede, abbia dovuto riprendere i partecipanti all’interno della casa per alcuni gavettoni di troppo. Più che altro, a causa del quantitativo di microfoni rotti. Sossio Aruta è stato proprio uno di quelli che si è divertito molto a fare i gavettoni ai suoi coinquilini, alzando, tra l’altro, anche numerose polemiche.

Oggi, però, è il suo turno e, come sappiamo, la vendetta è un piatto che va gustato freddo. Ed è Adriana Volpe, conduttrice televisiva ed ex modella, a compiere la vendetta per lei e per tutti coloro che sono all’interno della casa.

Durante un momento di relax, la ragazza si è avvicinata di soppiatto dietro alla sua vittima, Sossio Aruta, che era allungata sul lettino a prendere il sole. Silenziosamente, gli si avvicina e gli spappola in testa due uova. L’uomo, che sa di essere ormai nel mirino dei suoi coinquilini, non si scompone più ditanto, ma rimane comunque un po’ di stucco.

Le risate che si alzano sono decisamente tante. Il karma, tra l’altro, è una ruota che gira in continuazione ed è per questo che è arrivato anche il turno di Sossio Aruta. Nei giorni precedenti, infatti, lo abbiamo visto vittima di rimproveri da parte di tutti quanti i suoi coinquilini. Vediamo, in un momento di ira, anche Asia Valente perdere la pazienza con lui. Tra le altre cose, sono anche tantissime le critiche che, di nascosto, gli vengono rivolte all’interno della casa. Chissà se non sarà proprio lui uno dei prossimi ad abbandonare il reality show.