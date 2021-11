Maria De Filippi, nella puntata di amici andata in onda su canale cinque presenta una novità. La conduttrice lancia una sfida tra due insegnanti. Chiamate al centro studio a ballare sono Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini. Le due sono state invitate a danzare con Raimondo Todaro, sulle note di una canzone di Pino Daniele.

Entra in scena anche Francesca Tocca, giudice per l’occasione, che decreterà il vincitore. “Cara Alessandra e Lorella, non sarà per voi un problema accettare questa sfida che vi ho proposto” afferma la De Filippi. Subito dopo la padrona di casa fa una premessa abbastanza ironica e piccante su “Ballando con le Stelle” e la sua conduttrice Milly Carlucci.

“Diciamo che voi siete assolutamente due Vip. Raimondo è il professionista a disposizione. Salutiamo Ballando con le Stelle perché in qualche modo mi sembra doveroso”. Niente di male, se non ci fosse un retroscena di qualche tempo fa. Milly Carlucci fece delle accuse su Amici Celebritis e la scelta di Maria di far ballare i concorrenti vip con i ballerini di Amici. La scelta non piacque affatto alla Carlucci.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Maria De Filippi attaccata da Milly Carlucci

Le sue parole: “Diffida ad Amici Celebrities? Questa è stata una cosa equivocata. Mediaset aveva fatto un accordo (evitando di versare molti milioni di danni ) in cui si impegnava a non usare più gli elementi di Ballando nei suoi programmi tv. Ora, uno degli elementi costitutivi è vedere un famoso con un maestro che gli insegna a ballare. La cosa è semplice: se firmi un documento, un senso ce l’ha. Non è polemica, è rispetto delle cose scritte”.

Tornando alla puntata, il verdetto è stato rimandato alla prossimo settimana, dato che Francesca Tocca non si è sentita certa di poter decretare una vincitrice. Quindi, nella prossima puntata, ci aspetta un passo a due nel quale si cimenteranno le insegnanti. a decretare il vincitore sarà niente meno che la stessa Maria De Filippi.