A UeD è successo qualcosa di tanto grave da indurre Gemma Galgani a chiedere scusa. Ma cosa? Andiamo per ordine e cerchiamo di capire. Si comprende immediatamente da quando la Galgani si siede al centro studio, che qualcosa non va. Il suo volto è scuro e privo di espressione. Dinanzi, la dama, ha un nuovo cavaliere, un uomo di 40 anni di nome Andrea che ha scritto alla redazione perché interessato alla danna.

Questa non è una presentazione nuova però, perché il cavaliere si era già presentato nella scorsa puntata e aveva così catturato l’interesse di Gemma, che le ha dato il via per restare. Il cavaliere era riuscito ad ottenere la promessa dello scambio dei numeri, ma qualcosa non è andato per il verso giusto. La Galgani è mortificata e si sente imbarazzata.

Secondo la donna il suo comportamento non la rispecchia e la fa sentire in obbligo: “Mi devo scusare assolutamente con Andrea per il mio comportamento, perché effettivamente non gli ho detto nulla a fine puntata e poi questa settimana non l’ho chiamato. Non gli ho dato il numero, non ho avuto modo di sentirlo. Non è il mio solito perché in genere anche solo una telefonata per conoscenza la faccio sempre”.

Maria De Filippi chiede: “Niente, il silenzio più totale?” Avuta la conferma fa notare alla dama come abbia completamente ignorato l’uomo. La Galgani si sente in difetto e cerca di giustificarsi ribadendo che quello non è un suo modo di agire e che per questo motivo è mortificata. Rivolgendosi al cavaliere aggiunge: “È la prima volta che accade mi devi scusare veramente Andrea”. Il nuovo arrivato ha con sé ancora tanta pazienza e per tale motivo con un sorriso sommesso dice: “Ti perdono, nessun problema”. Nella fase successiva, la dama spiega le motivazioni di tale distrazione.

In realtà Gemma Galgani è stata distratta dalla presenza di un altro cavaliere: Maurizio. E pare anche che questa distrazione abbia portato il buonumore di Gemma alle stelle. Lo si capisce dalle stesse sue parole: “È stata una settimana un po’ particolare. Ero anche un po’ distratta da alcune situazioni che mi hanno un po’ coinvolta ed effettivamente penso che sia importante chiederti scusa. Non ho dato a lui più nessuna notizia perché sono stata presa a livello di altri pensieri. Sono rimasta un po’ distratta da tutto”.