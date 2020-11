Maria De Filippi, perde la pazienza con Gemma Galgani: "A me spiace però tu me le tiri fuori"

Gemma Galgani, nel salotto di UeD, riesce sempre ad essere al centro dell’attenzione, a volte in positivo altre in negativo. Nell’ultima puntata, però, gli animi si sono scaldati molto. Gemma, in un momento totalmente fuori luogo, ha iniziato una discussione che ha lasciato tutti i presenti perplessi, compresa Maria De Filippi, costretta ad intervenire.

FONTE STUDI UeD

In questi ultimi tempi la dama torinese ha iniziato la sua frequentazione con Biagio Di Maro. Questa conoscenza, però, è tutto meno che idilliaca. I tira e molla sono molti, e questo perché il cavaliere, oltre a Gemma, è impegnato nel conoscere altre due dame: Maria e Sabina. Nelle ultime puntate il trambusto era stato evidente, al punto da portare Maria, una delle corteggiatrici, a chiamarsi fuori dalla vicenda.

La Galgani, inizialmente, aveva provato a fare lo stesso, lasciando lo studio infuriata. Dopo poco, però, la torinese ha ceduto, riprendendo la conoscenza con Biagio. Ma cosa è successo nel corso della scorsa puntata di UeD? Al centro dello studio, c’erano Carlotta e Ruggero e Roberta e Matteo. I quattro stavano parlando della loro esperienza quando la Galgani ha deciso di intromettersi.

FONTE STUDI UeD

Gemma, coglie questa occasione per chiedere a Biagio perché la stesse fissando con aria divertita. La dama poi tira anche Sabina nel discorso, e si chiede cosa la dama provi per Di Maro. Sabrina, allora, non ha perso tempo a rispondere, dando vita ad una discussione con Gemma. Maria De Filippi è intervenuta chiedendo, alla Galgani il perché dell’interesse per i sentimenti di Sabrina, la dama si giustifica dicendo che, secondo lei, né Sabrina né Maria nutrono un vero interesse per il cavaliere.

Maria, la corteggiatrice, a quel punto ha deciso di intervenire nella discussione, confessando di continuare a parlare con Biagio, ma solo in amicizia. È in quel momento che la Galgani è andata su tutte le furie. A quanto pare, Biagio avrebbe mentito alla dama torinese, assicurandole di aver eliminato il contatto di Maria.

FONTE STUDI UeD

La conduttrice, palesemente confusa, ha chiesto alla Galgani: “Scusa ma cosa stai cercando di fare? Elimini le rivali? Io non capisco”. La Galgani spiega di voler solo fare chiarezza sulla vicenda, che è di per se abbastanza confusa.

Maria De Filippi cerca di far ragionare Gemma, dicendo: “Scusa ma la chiarezza devi cercarla in lui, non in Sabina. A te deve interessare capire perché dopo il pranzo con te, corre a cena da lei. E’ questo che ti dovresti chiedere”.

Gemma, nonostante concordi con la conduttrice di UeD, vuole arrivare in fondo alla questione a modo suo. A quel punto la De Filippi, senza mezzi termini, dice alla dama torinese: “Ma lui ha chiesto a lei di dormire insieme. Non ha rinunciato a stare con Sabina per stare con te. A me spiace però tu me le tiri fuori”.