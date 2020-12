Finalmente un colpo di fortuna per Gemma Galgani. Sono emersi nuovi risvolti sulla storia tra la dama torinese e il cavaliere Maurizio. La Galgani ha confermato che la conoscenza sta proseguendo con Biagio, ma anche con Maurizio. Proprio con quest’ultimo, sono venute a galla delle scottanti rivelazioni.

La dama torinese accende un nuovo dibattito in studio: attacca Sabrina e Maria, affermando che secondo lei le due donne si sono alleate contro la conoscenza che Gemma Galgani sta intraprendendo con Biagio. Il cavaliere interviene a gamba tesa e, inaspettatamente, dice: “Avete preso in giro me e anche Gemma”.

Accusate di quale delitto? Presto detto: entrambe le dame si sono accordate per uscire con Biagio, ma senza voler poi proseguire la conoscenza, tenendo nascosta anche la loro amicizia. La dama torinese viene duramente attaccata dalla sua acerrima nemica Tina Cipollari, che l’accusa di gelosia. Ma Gemma non molla e dichiara di avere prove inconfutabili sulla vicenda.

Siccome, però, il tutto coinvolge anche un’altra dama del parterre femminile, la Galgani ha così deciso di mantenere la riservatezza. Ma ecco il colpo di scena. La relazione con Maurizio come procede? A quanto sembra tutto a gonfie vele. Tanto da regalare un sorriso sornione alla Galgani, la quale racconta l’incontro avvenuto fuori dagli studi. I due si sono incontrati e, dopo un breve corteggiamento di Maurizio, la dama si è lasciata andare ad un appassionato bacio.

Ma non solo, Gemma fa un balletto ripreso in privato con il suo cellulare, e lo dedica al suo nuovo spasimante. Ecco precipitarsi Valentina, la dama che è in diretta competizione con Gemma Galgani per conquistare il cuore di Maurizio. La donna si dice addirittura inorridita dal racconto soprattutto per l’enorme differenza di età che intercorre tra il cavaliere e la dama torinese. “Potrebbe essere tua madre” tuona Valentina. Aspettiamo nuovi e piccanti risvolti.