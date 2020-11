Tina Cipollari, come tutti sappiamo, dopo essere stata tronista, è diventata l’opinionista più amata di Uomini e Donne. Dopo la fine del suo matrimonio con Kiko Nalli, Tina ha ritrovato l’amore in Vincenzo Ferrara, ristoratore toscano. Tutte le cose belle, però, sono purtroppo destinate a finire, come anche questa storia. La coppia, in più di un’occasione, era finita al centro del gossip, e circondata da voci che ipotizzavano crisi e rotture.

Eppure, tali notizie erano sempre state smentite, e la relazione andava a tavoletta verso un futuro radioso. L’ultimo gossip del genere era arrivato lo scorso gennaio, e in quell’occasione Vincenzo aveva smentito a gran voce i pettegolezzi sulla crisi con Tina. Vincenzo Ferrara, aveva parlato della loro relazione ai microfoni di DiPiù: “Tina Cipollari e io siamo sempre innamorati. Stiamo bene insieme. Tutto va benissimo e dico sul serio. L’unico problema è la distanza: durante la settimana Tina è fissa a Roma per registrare le puntate di Uomini e Donne mentre io sono sempre al lavoro nel mio ristorante”.

Ora, però, pare che le cose siano cambiate in modo netto e irreparabile. Ad annunciarlo è la stessa Tina. L’opinionista, ieri, ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, in cui rivela di essere tornata single. La Cipollari non da spiegazioni di nessun tipo sul perché e il come della fine della sua relazione. L’unica cosa che chiede esplicitamente è di non essere accostata a uomini che non sono parte della sua vita o, peggio, a flirt che non la riguardano.

Ecco cosa ha scritto l’amata opinionista: “Eccomi qui, nonostante non ami molto parlare della mia vita privata, credo sia giusto comunicare tramite i miei profili social di essere tornata felicemente single, così come ho fatto quando mi sono ritrovata felicemente divorziata. Tra me e Vincenzo è finita”.

Ma non termina qui l’opinionista fa un appello a tutti:

“Gradirei, anzi pregherei tutti voi e gli organi di stampa, per rispetto e serietà, di non associarmi o accostarmi più ad un’amore che da qualche tempo non ha più motivo di esistere nella mia vita. Grazie anticipatamente, Tina Cipollari“.

Insomma, nonostante la rottura l’opinionista non si perde d’animo, anzi, rimane fiera di sé, dei suoi punti di forza e di debolezza, e, soprattutto, di essere vera. Chissà se riusciremo mai a scoprire cosa ha spinto Tina a dire basta.