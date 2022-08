Gemma Galgani cerca marito a Uomini e Donne: “Vuole sposarsi”

È uno dei pilastri del dating show Uomini e Donne; Gemma Galgani, la dama del trono over che si può dire sia nata assieme al programma, protagonista da più di un decennio di tormentate storie d’amore, innamoramenti fulminei seguiti da altrettante repentine rotture.

Nel corso degli anni Gemma oltre alle svariate delusioni amorose, ha dovuto fare i conti con le critiche e le ‘offese’ da parte di Tina Cipollari. Le due sembrano non riuscire proprio a sopportarsi, soprattutto l’opinionista che, accusa la dama torinese di aver completamente snaturato sé stessa e di non essere più alla ricerca dell’amore ma della lucina rossa delle telecamere.

A proposito dei loro litigi, finti o veri che siano, la sorella minore di Gemma ha confessato in un’intervista al Magazine di Uomini e Donne: “Lei non si comporta bene nei confronti di mia sorella, le dice delle cose, forse qualche volta anche giuste, ma con modi e toni che non tollero. Mi addolora anche quando la svilisce. Usa termini troppo aggressivi con lei, a volte vorrei alzare il telefono e dirgliene quattro, anzi otto”.

Gemma Galgani cerca marito a Uomini e Donne

Dopo la fine della sua storia d’amore con Giorgio Manetti, la dama del Trono Over non è più riuscita a trovare una persona che le facesse battere il cuore. Quest’ultima nel corso degli anni ha così collezionato diverse delusioni ma ora, sembra essere pronta a trovare il cavaliere della sua vita tanto da volersi nuovamente sposare.

Quest’anno, dunque, Gemma non solo ha intenzione di riprovarci, ma i suoi progetti sono seri: la donna vuole sposarsi, mettendo a tacere quindi tutte le malelingue che la volevano fuori dal programma, anche in virtù del fatto che nella scorsa stagione l’abbiamo vista messa un po’ in disparte rispetto agli anni scorsi.

Uomini e Donne sta per ripartire, e come gli affezionati sanno non è escluso che anche per questa nuova stagione la donna non faccia il suo ingresso trionfale dopo un restyling dovuto ad una capatina dal chirurgo plastico. Per ora i telespettatori non aspettano altro di vederla scendere ancora una volta le scale del famoso talk show firmato Canale 5.