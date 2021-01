Gemma Galgani compie 71 anni e riceve un meraviglioso pensiero dai suoi fan

Gemma Galgani, la storica dama di UeD, non sta affatto passando un periodo roseo. Ma la dama torinese, energica e piena di vita, non molla di un centimetro e continua il suo percorso col proverbiale entusiasmo che la caratterizza. I suoi fan continuano ad adorarla, e lei non perde occasione per renderli partecipi dei suoi stati d’animo.

Il 19 gennaio, Gemma ha raggiunto il traguardo dei 71 anni, ed ha festeggiato con gioia, ricevendo molti messaggi di auguri. La dama torinese, così, ha avuto una splendida idea per ringraziare tutti coloro che le hanno rivolto un pensiero durante il suo giorno speciale.

La Galgani, infatti, ha pubblicato un bellissimo messaggio sui social, rivolto a tutti coloro che le sono stati vicini. “Dopo un anno difficile come quello appena trascorso, non avevo entusiasmo sufficiente per apprezzare come sempre si dovrebbe, tra l’altro, l’arrivo del compleanno”.

Gemma Galgani: la lettera di ringraziamenti

Così inizia la lettera di Gemma. “E invece… sono stata letteralmente travolta da una quantità indefinita di messaggi di auguri e che, ci crediate o no, ho passato gran parte della giornata a leggerli. Anche più di una volta, sentendomi in compagnia di ognuno di voi! Qualcuno mi ha strappato un sorriso, qualcuno mi ha fatto commuovere, qualcun altro mi ha trasmesso un affetto sincero. Tutte le vostre parole e dico tutte, mi hanno accarezzato il cuore, facendomi assolutamente dimenticare che le candeline da spegnere ormai iniziano ad essere parecchie!”

I fan sono riusciti a consolare Gemma Galgani, e a portarla via dalle delusioni per qualche ora, e per questo conclude con queste parole di riconoscenza: “Mille grazie a voi che mi seguite sempre ed un forte abbraccio a tutti”. Un meraviglioso pensiero che la avvicina ancora di più ai suoi fan. La dama, in effetti, ha appena affrontato una cocente delusione d’amore, e deve fare i conti con ondate di critiche e accuse. Ma siamo sicuri che la dama, col suo carisma, ne verrà fuori ancora una volta, più splendente che mai.