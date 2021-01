UeD: brutte notizie per Gemma Galgani. La dama è impietrita

In arrivo brutte notizie per Gemma Galgani e la sua nuova love story con Maurizio

Una super puntata l’ultima andata in onda di UeD. Colpi di scena e delusioni dietro sono dietro l’angolo. Protagonisti sempre lei Gemma Galgani e la sua nuova love story con il cavaliere Maurizio. Una brutta notizia è in arrivo per la dama torinese. Non risalgono a molto tempo fa le dichiarazioni di un certo peso che proprio la Galgani aveva rilasciato al magazine di UeD: “C’è grande complicità, stiamo molto bene insieme” aveva raccontato anche di una notte piene di passione trascorsa con Maurizio.

Il loro rapporto sta di giorno in giorno crescendo e si era addirittura ipotizzata un’uscita insieme dal programma. Quando la dama si è soffermata nel racconto della notte di passione, Tiana Cipollari è esplosa e si è scagliata contro la dama: “Gemma ti parlò da persona esterna, sembra tu che soffra dell’innamoramento facile”. Ma qualcosa sta cambiando.

Nel corso della puntata Maria De Filippi annuncia al cavaliere che una nuova dama si è presentata in studio per corteggiarlo. A quel punto l’uomo ribadisce un concetto già ben chiaro da prima. E spiega che, se anche lui con Gemma sta bene e sta trascorrendo momenti importanti, non si preclude comunque la conoscenza di altre donne.

Niente a che vedere con la nascita di una relazione o l’esclusiva del viversi solo in due. Una notizia che fa cadere Gemma nello sconforto. La nuova dama arrivata in studio, attira l’attenzione del cavaliere e irrita molto Gemma. Tina Cipollari non perde l’occasione per ribadire la sua convinzione: “Maurizio non è mai stato interessato a te”.

Secondo l’opinionista il cavaliere si sta solo creando un personaggio e il suo obbiettivo è solo quello di farsi pubblicità per riscuotere un po’ di visibilità. Ora la povera Gemma Galgani dovrà fare i conti con questo nuovo e inaspettato evento. Lei che ormai era già convinta di aver trovato l’uomo giusto.