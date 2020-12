Gemma Galgani: “Devo dire una cosa”. Colpo di scena dalla dama torinese

Cosa sta succedendo alla dama tanto chiacchierata di UeD? Pare sia giunto tempo di dichiarazioni. Gemma Galgani anticipa che ha una confessione da fare. Lascia così tutti i telespettatori in trepidante attesa. La conoscenza con il cavaliere Maurizio prosegue a gonfie vele. Come ormai sappiamo tutti, pare che tra i due sia anche scoppiata la passione.

L’incontro è ovviamente iniziato all’interno degli studi della trasmissione, ma la loro conoscenza sta proseguendo anche lontano dalle telecamere. Maurizio ha ben 20 anni in meno, rispetto alla Galgani, ma questo poco interessa visto che la dama pare sia abituata a frequentare uomini ben più piccoli anche dello stesso attuale cavaliere.

I due, a quanto rivelano delle indiscrezioni, sembrerebbe abbiano messo in cantiere una relazione seria. Si sono più volte raccontati al centro studio, dove Gemma ha apertamente dichiarato che tra di loro c’è stato più di qualche semplice bacio. Con certezza si sa che è scoppiata la passione. La rivelazione di Gemma era a dir poco scontata per molti dei presenti in studio.

Infatti la dama dichiara apertamente di provare dei sentimenti forti per Maurizio. Un serenata a tutti gli effetti, quella che la donna riserva per il suo cavaliere. Non si fa attendere la reazione dell’opinionista Tina Cipollari, che attacca Gemma Galgani. Secondo la Vamp la dama, sotto l’aspetto amoroso è ancora molto infantile. La 70 enne secondo Tina si innamora un po’ troppo facilmente. Maurizio, dal canto suo, non sembra prenderla male.

I presupposti che la coppia lasci il programma ci sono davvero tutti. Forse questa sarà la novità che ci presenterà la dama torinese per questo 2021. Nel frattempo, UeD andrà in vacanza, lasciando tutti i telespettatori in tepidante attesa. La messa in onda delle puntate riprenderà il 5 di gennaio del 2021. Prederà il suo posto una carrellata di film natalizi, che accompagnerà il pubblico per tutte queste particolari feste. Non ci resta che attendere le loro decisioni.