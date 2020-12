UeD, Riccardo Guarnieri attacca Ida: “Non ci mette la faccia per non far cadere il personaggio”

Altre novità a UeD, il programma di Maria De Filippi in onda su canale 5. Protagonista della puntata è Riccardo Guarnieri con la risposta data all’ex dama Ida Platano per il gesto che la donna ha fatto. La Platano infatti ha deciso di restituire l’anello di fidanzamento al suo ex fidanzato, accompagnato da una lettera.

Il tutto viene fatto con un gesto eclatante dinanzi le telecamere di UeD e sotto gli occhi attenti dei telespettatori. È la stessa conduttrice Maria De Filippi a leggere la lettera che la donna scrive al suo ex compagno. Le parole che la De Filippi riporta non sono piaciute a Guarnieri, che non si fa remore a dirlo apertamente. Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è successo. A inizio puntata la conduttrice annuncia a Riccardo che c’è un pacco e una lettera per lui, rivelando anche il mittente di tale missiva.

L’inaspettata sorpresa fa storcere il naso al cavaliere, ma la cosa che in assoluto piace di meno è la decisione di Ida di restituire l’anello di fidanzamento. A tal proposito, Guarnieri non nasconde la sua delusione e si pone degli interrogativi sul gesto così eclatante e di pubblica piazza. “Ho fatto sacrifici per acquistare questo anello. Non capisco perché non viene qua in puntata a dire come sono andate le cose. Secondo me non ci vuole mettere la faccia per non far cadere il personaggio” dice.

La dichiarazione di Riccardo è chiara, ma aggiunge un particolare inaspettato. Secondo l’uomo Ida è molto interessata al ruolo di personaggio di UeD e non solo, secondo l’uomo, la donna deve a lui la sua notorietà. “Se lei è diventata un personaggio è solo grazie a ciò che ho sempre detto… non ho mai ricevuto nulla”.

Pronta a prendere le parti di Guarnieri è Tina Cipollari che, contro Ida Platano, dice: “Il gesto di restituire l’anello è proprio ridicolo. Sono dalla parte di Riccardo tutta la vita”. Interviene Gemma Galgani la quale vorrebbe prendere le parti della sua cara amica Ida, ma viene immediatamente interrotta dal cavaliere che puntatogli il dito dice: “No adesso ti devo chiedere Gemma di non intervenire su questa faccenda. Non inserirti in questa storia. Tu sei di parte. Mi dispiace ma non sei obbiettiva“.