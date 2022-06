Gemma e Giorgio di nuovo insieme: una sorpresa inaspettata per i fans. Molto probabilmente Alfonso Signorini, per la nuova edizione del Grande Fratello vip, sta facendo di tutto per avere nel suo cast gli ex protagonisti del trono over di UeD.

Gemma Galgani e Giorgio Manetti. La dama del programma televisivo condotto da Maria De Filippi, sembra essere pronta ad abbandonare il dating show per fare parte della casa più conosciuta d’Italia.

Ebbene sì, si tratta proprio della trasmissione condotta da Alfonso Signorini il Grande Fratello Vip, in partenza su Canale 5 a partire dal 19 settembre. Gemma è finalmente pronta a lasciare UeD. Ma non come ha sempre sognato, ovvero mano nella mano col suo vero amore, sotto una pioggia di petali rossi. Sicuramente in maniera molto originale, entrando nella casa spiata 24 ore su 24.

Senza ombra di dubbio per la Galgani questa potrebbe essere una spinta significativa riguardo la sua carriera e una grande gioia per le moltissime persone che la seguono da anni.

Stando ad alcune notizie riportate dal settimanale Nuovo Tv, il conduttore del reality show sta provando a convincere, in tutti i modi, i due personaggi nati all’interno del daytime di Maria De Filippi a partecipare alla nuova edizione del suo programma.

Per quanto è già trapelato, Giorgio forse ha dei dubbi per quanto riguarda il lungo periodo da trascorrere all’interno reality. Mentre il cavaliere del trono over ci pensa su, a noi non resta altro da fare se non aspettare.

Nel caso i due decidano effettivamente di partecipare al GF VIP non mancheranno di certo dei vivaci confronti. Ricordiamo che Giorgio per Gemma è stato un grande amore. Forse fra i due sarà finalmente l’ora di voltare pagina e aprire un nuovo capitolo. Chissà, cadranno ancora una volta nei vecchi cliché.