La scorsa stagione di UeD è terminata da pochissimo ma la curiosità è già alle stelle. I fans non riescono a non domandarsi chi saranno i protagonisti della prossima edizione.

Chi lascerà il trono over e chi, invece, sarà nel parterre nella prossima stagione? E chi, invece, siederà sul trono più ambito d’Italia? Il totonome è già iniziato e i personaggi papabili per questo ruolo, quest’anno, sono del tutto inaspettati.

Di recente si è fatta insistente sul web una voce che ha sorpreso piacevolmente i fans del dating show di Canale 5. Alcuni, infatti, sostengono che Antonio Medugno sia uno dei possibili protagonisti della prossima stagione del trono classico.

Si tratta di una possibilità molto allettante, che ha fatto mormorare a lungo il web. Per fortuna, ci ha pensato il diretto interessato a fare chiarezza su tutto una volta per tutte. Antonio Medugno si è guadagnato il favore del pubblico durante la sua partecipazione al GF Vip.

Nel reality di Alfonso Signorini il ragazzo ha fatto un percorso notevole, affrontando temi delicati e a volte trascurati. Il suo successo è stato indiscutibile e proprio questo ha portato molti a pensare che Maria De Filippi l’avrebbe preso in considerazione per il suo programma. Medugno, ospite di RTL 102.5, durante un’intervista a Trends & Celebrities ha rivelato la verità sulla sua partecipazione a UeD.

“Ad oggi non è una cosa certa, non c’è nulla di sicuro. Non è arrivata nessuna richiesta […] È la prima volta che esternerei Antonio nella parte della questione d’amore, quindi potrebbe essere un’esperienza”. Sembra chiaro che non esiste nessun contratto, ma il ragazzo non sembra affatto riluttante all’idea di sedere sul trono.

Eppure, sembra difficile pensare che la De Filippi decida di chiamare proprio Medugno, soprattutto visto che il pubblico sembra aver apprezzato le non scelte Andrea Della Cioppa e Lilli Pugliese al punto da volerle vedere sul trono. Non ci resta che attendere novità.