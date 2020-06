Gemma Galgani e Sirius a Temptation Island? L’agente di Nicola chiarisce Ora arriva la voce dell'agente di Nicola Vivarelli a chiarire la situazione: "Al momento sono solo indiscrezioni, nessun invito"

Negli ultimi giorni si era vociferato di una possibile partecipazione di Nicola Vivarelli e Gemma Galgani alla nuova edizione di Temptation Island Vip. Ora arriva la voce dell’agente di Nicola a chiarire la situazione. Le voci sulla loro partecipazione al reality si erano diffuse a macchia d’olio su internet, l’agente chiarisce: “Al momento sono solo indiscrezioni“.

La redazione di Fanpage.it ha deciso quindi di mettersi in contatto con Fabio Filiziano agente di Nicola Vivarelli per fare finalmente chiarezza su queste indiscrezioni. Questo è stato possibile a seguito di alcune Instagram stories postate dallo stesso Nicola Vivarelli al fianco del suo agente.

I due si trovavano a Torino, la città di Gemma. Sul profilo di Fabio Filiziano compare anche l’intervista fatta alla mamma di Nicola dal settimanale Chi. Fabio Filiziano sicuramente è un professionista, e tra le sue credenziali compaiono i ruoli di manager, fotografo e talent scout.

In questo modo Fanpage è riuscita ad entrare in contatto direttamente con l’agente, a cui ha successivamente richiesto un’intervista telefonica. Fabio Filiziano assicura che la non coppia non ha ricevuto alcun invito, a partecipare a Temptation Island Vip probabilmente proprio per il fatto che, non essendo una coppia, non hanno i requisiti di base per partecipare al programma. I due però stanno continuando a vedersi e conoscersi.

A quanto pare, poi, il soggiorno torinese di Nicola non ha niente a che fare con il corteggiamento verso Gemma. Infatti Nicola Vivarelli si trovava a Torino proprio per salutare il suo caro agente, per poi tornare subito a Carrara, dove vive. Gemma Galgani invece si trova ancora nella capitale. Infine Fabio Filiziano aggiunge che, nel caso in cui la proposta di partecipazione dovesse arrivare, probabilmente Sirius sarebbe incline ad accettare.

Sarebbe un modo per mettersi alla prova. Sottolineiamo infine che tutte le notizie riguardo a questa possibile partecipazione non sono mai state annunciate con certezza matematica, ma sono state riportate come indiscrezioni e possibilità. Non ci sono ancora certezze al riguardo, ma la probabilità che succeda è alta dato che la coppia in via di sviluppo è molto amata dal pubblico, arrivando a delle percentuali di share davvero notevoli.