Gemma Galgani e Sirius lontano dalle telecamere a passeggio per Roma Lontani dalle telecamere ieri Gemma Galgani e Nicola Vivarelli sono stati beccati in giro per Roma

Nicola Vivarelli e Gemma Galgani paparazzati a passeggio per Roma. Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, abbiamo potuto notare che la frequentazione tra Gemma Galgani e Sirius non stava procedendo nel verso giusto, le cose tra i due non sembravano andare bene. Infatti quando finalmente hanno avuto l’occasione di incontrarsi senza telecamere, il giovane cavaliere non ne era molto entusiasta.

Difatti Sirius si è tenuto abbastanza distante dalla dama torinese. Proprio riguardo a questo atteggiamento del cavaliere, in puntata Gemma Galgani non ha fatto altro che parlare dei suoi dubbi a riguardo.

Ciò ha fatto un po’ infastidire Maria de Filippi che, vedendola confusa dalla situazione ha deciso di fare il punto della situazione. La conduttrice ha voluto evidenziare che Sirius, nonostante non si sia avvicinati più di tanto, ha parlato di ben tre baci anche se non sulle labbra.

Anche Nicola Vivarelli (Sirius) è rimasto stupito dalle parole della dama torinese poiché non si aspettava da lei una reazione simile e ne ha discusso anche durante il ballo. A seguito di queste discussioni molti si sono chiesti come sarebbe andata a finire la loro storia… A questa domanda arriva presto una possibile risposta poiché ieri alcune fan hanno avvistato Gemma Galgani e Nicola Vivarelli in giro per Roma.

In seguito all’avvistamento hanno pubblicato anche un video sui social, dove però i due non si vedono con chiarezza. Saranno davvero loro? In queste immagini si possono notare i due che passeggiano, ma non in atteggiamenti intimi, si tengono solo sotto braccio.

Non si scambiano nessuno bacio e nessun abbraccio, si tengono semplicemente sotto braccio mentre camminano. Tuttavia gira voce che nell’ultima puntata di Uomini e Donne, Sirius e la dama torinese abbiano confermato che avrebbero continuato a vedersi anche fuori dal programma. I due continueranno la loro frequentazione? Lo scopriremo nelle ultime puntate che andranno in onda tra lunedì e martedì…