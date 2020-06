Uomini e Donne, Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, non scatta il bacio Gemma Galgani e Sirius hanno trascorso una serata lontani dalle telecamere ma non c'è stato nemmeno un bacio; cosa è successo?

Gemma Galgani e il suo corteggiatore Sirius per la prima volta hanno avuto la possibilità di trascorrere una serata insieme lontani dalle telecamere. I due piccioncini erano in casa soli ma non è successo niente, nemmeno un bacio. Si sono scambiati soltanto un abbraccio molto distaccato. Ovviamente ci sono state perplessità e dubbi in studio.

Ma né Nicola Vivarelli né Gemma Galgani hanno dato delle risposte alle polemiche sollevate. Ma partiamo dall’inizio; dopo l’accesa discussione avuta appena fuori dallo studio di Uomini e Donne, dove Gemma Galgani dichiara di aver: “bisogno di affetto e di amore” e non: “di castelli, quelli ci sono già stati”, Nicola Vivarelli ha pensato bene di organizza per Gemma Galgani una bellissima sorpresa.

Il cavaliere la va a trovare a casa, portando con sé tutto il necessario per fare un un aperitivo e trascorrere del tempo insieme. Ma tra i due ci sono stati solo abbracci niente baci. Quando la dama torinese vede Sirius si emoziona e il pensiero di avere compagnia in quella casetta romana dove trascorre tanto tempo sola, la fa commuovere.

Dopo che Gemma Galgani gli ha mostrato la casetta, Nicola Vivarelli chiede agli operatori di lasciarli soli perché ha il desiderio di trascorrere la serata solo con la dama senza telecamere. Gianni Speri e Tina Cipollari vedendo le riprese dell’esterna rimangono stupefatti dalla proposta del giovane.

Tina Cipollari fantasticando su ciò che possa essere accaduto afferma subito : “Lui oggi non c’è, non si presenta più“. Ma quando la dama torinese fa la sua entrata in studio, con un vestito tutto colorato e con un’espressione raggiante, Tina Cipollari la stronca subito: “Si è già messa il vestito Premaman”. Maria De Filippi chiede a Gemma Galgani come sia andata la serata con Nicola Vivarelli, la dama torinese descrive la serata ma senza entusiasmo.

Ecco le sue parole: “È stata una serata molto bella, divertente, rilassante, discreta, affettuosa. Non è successo assolutamente niente, abbiamo parlato della nostra situazione, della nostra storia, di questa conoscenza importante che non è una relazione. Mi è piaciuto molto il momento in cui abbiamo ascoltato una canzone che lui mi ha tradotto. Si è congedato con un abbraccio, non c’è stato nessun bacio tra di noi”.

Tina Cipollari subito interviene: “Rimanere da soli in un appartamento un bacio dovrebbe scattare”. Maria De Filippi chiede alla dame se il bacio non sia scattato per una scelta sua e Gemma Galgani spiega che non c’è stato alcun tentativo di bacio da parte di Nicola Vivarelli.

La dama chiarisce dicendo: “Per un bacio ci vuole la circostanza e la situazione giusta. Io non ho sentito da parte sua questo interesse di baciarmi, cosa che invece ho sentito nell’abbraccio. Lui mi ha chiesto di stringerlo”.

Maria De Filippi incalza e domanda: “Ma come mai non è scattato niente? Tu lo avresti baciato? “. La dama risponde così: “In quel momento non l’avrei baciato perché non ci stavamo trasmettendo niente di così ravvicinato rispetto ad altri momenti”.