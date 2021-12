Nuovi e inconsueti eventi sono avvenuti nel corso della scorsa puntata di UeD. In occasione del compleanno di Tina Cipollari, Gemma Galgani si comporta in maniera davvero mai vista nei confronti dell’opinionista. La dama torinese, attualmente, è ancora in via di guarigione.

Fonte studio UeD

La donna è in quarantena, dopo aver contratto il Covid, ed è ancora presente in studio solo tramite collegamento streaming. La puntata si apre con l’ingresso trionfante di Tina Cipollari che chiede al pubblico di alzarsi in piedi per farle gli auguri. La donna sembra entusiasta all’idea di festeggiare il suo compleanno e pare anche aver organizzato tutto nei minimi dettagli.

Gianni Sperti, da sempre amico di Tina, ridendo commenta: “Sta facendo tutto da sola, non c’è niente di spontaneo”. Ma Tina è ormai un fiume in piena e si dedica una serie di complimenti, fatti ovviamente da sola. Ma è proprio in quel momento che, in maniera del tutto inaspettata, interviene la sua nemica.

Gemma Galgani, in collegamento, prende la parola e dice: “Nonostante ci siano delle divergenze tra di noi, mi unisco all’applauso e agli auguri di tutti gli altri”. Poi la dama canta tanti auguri per l’opinionista. Tina non resiste e con una punta di sarcasmo risponde: “!Grazie Gemma, è come se me li avesse fatti mia nonna”. La padrona di casa è molto divertita dal siparietto che si sta venendo a formare. L’intraprendenza dell’opinionista nell’organizzarsi la festa di compleanno fa sorridere Maria De Filippi: “Ti sei fatta anche la torta?”, chiede: “Certo”, risponde la festeggiata, decisamente soddisfatta.

Poi guardando il soffitto, dà il segnale per far cadere dei palloncini rossi: “Tina questo è per te” si dice da sola. Ma ecco il colpo di scena. La dama Gemma Galgani, di fronte ai festeggiamenti per il compleanno della sua nemica, si emoziona. La Cipollari incredula chiede: “Ti emozioni anche per il mio compleanno?”.