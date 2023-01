Gemma Galgani festeggia il compleanno: ecco la splendida sorpresa di Ida Platano

A Uomini e Donne nascono grandi amori ma possono nascere anche grandi amicizie. Come accaduto tra Gemma Galgani e Ida Platano che dopo essersi conosciuti nello studio del dating show di Canale 5, sono diventate molto amiche.

Gemma è a Uomini e Donne dal 2010, Ida dal 2017. Quest’ultima ha da qualche mese lasciato il programma dove aver conosciuto Alessandro Vicinanza con cui è scoccato l’amore. I due sono oggi felicemente innamorati. Nonostante Ida non sieda più in studio, l’amicizia con Gemma è rimasta intatta.

Fonte: web

Ida e Alessandro sono stato a Torino da lei in occasione del capodanno festeggiandolo insieme. Poi il 19 gennaio, in occasione del compleanno di Gemma, Ida ha fatto una bellissima dedica proprio all’amica.

“A te che sei un’amica speciale, a te che non ti stanchi mai di esserci. A te. Buon compleanno, ti vogliamo bene” – ha scritto Ida Platano in una storia Instagram. Gemma ha poi risposto: “Tesori miei grazie“.

Ma non solo perché la dama torinese ha allegato un video su Instagram di ringraziamento a tutti coloro che hanno reso questa giornata bellissima. “Mi avete accompagnata in questa giornata importante, un altro traguardo raggiunto, con la speranza che in ogni giorno futuro possa capitare qualcosa di speciale, un brindisi virtuale per tutti voi” – ha detto. E ancora: “Siete stati stupendi, mi avete riscaldato questa giornata” – riferendosi anche ai numerosi fan che hanno fatto sentire il loro affetto inviandogli messaggi di auguri.

Intanto Gemma a Uomini e Donne sta portando avanti la sua conoscenza con il cavaliere Alessandro più giovane di lei. Gemma ha ammesso di sentirsi in grado di aver delle chance per conquistare il suo cuore. “Io sono assolutamente sicura di me stessa, di quello che voglio, so di potermelo permettere perché ho delle chance” – ha confidato nell’ultima puntata.

“Per me è un’esperienza nuova, quella di conoscere una donna più grande di me, quello che mi manca è il secondo passaggio: l’affinità…” – la risposta del cavaliere. Vedremo come andrà a finire.