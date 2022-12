Uomini e Donne, Ida Platano sbotta sui social: il motivo

Nel corso delle ultime ore il nome di Ida Platano è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. L’ex dama di Uomini e Donne è infatti finita al centro di un vero e proprio polverone in seguito ad alcuni contenuti pubblicato sulla sua pagina social. In seguito alle numerose critiche ricevute, la fidanzata di Alessandro Vicinanza si è difesa andando su tutte le furie.

Qualche giorno fa Ida Platano ha pubblicato sui social alcuni contenuti che hanno suscitato parecchie critiche da parte dei suoi followers. Molti, infatti, sostengono che l’ex dama di Uomini e Donne sia ancora presa e innamorata di Riccardo Guarnieri.

In seguito alle numerose critiche ricevute, Ida Platano si è rivelata una furia sui social andando contro tutti coloro che sostengono che i suoi post siano in realtà un riferimento al passato. Nel corso delle ultime ore la parrucchiera si è lasciata andare ad un lungo sfogo che non è di certo passato inosservato.

A riguardo, queste sono state le sue parole:

Volevo dirvi anche un’altra cosa, ogni volta che io pubblico qualcosa, voi fate riferimento al mio passato, non è cosi! Io pubblico ciò che voglio, se voi intendete altro sono affari vostri, ma basta, non fate riferimento al passato.

Ida, dunque, con queste parole ha deciso di mettere fine a tutti i chiacchiericci che la vedono protagonista in questi giorni. L’ex dama ha smentito qualsiasi voce in circolazione che riguarda Riccardo Guarnieri e si gode la bellissima storia d’amore che sta vivendo insieme ad Alessandro.

In seguito al duro sfogo lasciato sulla sua pagina Instagram, qualche ora fa Ida Platano ha deciso di dare il buongiorno a tutti i suoi followers in questo modo: