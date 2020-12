Colpo di fulmine a UeD per Gemma Galgani. Sono emersi nuovi risvolti sulla storia tra la dama torinese e il cavaliere Maurizio. Ecco il colpo di scena. La relazione con Maurizio come procede? A quanto sembra, tutto a gonfie vele. Tanto da regalare un sorriso sornione alla Galgani, la quale racconta l’incontro avvenuto fuori dagli studi. I due si sono incontrati e, dopo un breve corteggiamento di Maurizio, la dama si è lasciata andare ad un appassionato bacio.

Ma non solo, Gemma Galgani fa un balletto ripreso in privato con il suo cellulare, e lo dedica al suo nuovo spasimante. Poco dopo prende la parola il cavaliere e racconta la sua versione dei fatti. Maurizio spiega che nel corso della serata i due hanno bevuto un buon vino offerto dalla dama, chiamato Passerina.

La dama era particolarmente euforica e si è lasciata trasportare dalla musica, per esibirsi in un balletto molto provocatorio. Il cavaliere è imbarazzato e evidentemente in difficoltà quando si trova al centro studio, nel corso della trasmissione.

Esortato dai presenti, racconta:

“Era particolarmente euforica. Non riuscivo a tenerla ferma ci siamo abbracciati. Lei mi accarezzava di continuo. Un’esuberanza spaventosa. Mi ha rubato un bacio molto passionale. Anche io ho avuto voglia di baciarla”.

La Galgani incalza: “Tra noi c’è stata armonia fisica, c’è stato un bacio molto bello”. Maria De Filippi incredula interviene: “Gemma hai perso la testa?”. Gianni Sperti non si lascia sfuggire la battuta: “Lei non sta bene”.

Ecco precipitarsi Valentina, la dama che è in diretta competizione con la Gemma Galgani per conquistare il cuore di Maurizio. La donna si dice addirittura inorridita dal racconto, soprattutto per l’enorme differenza di età che intercorre tra il cavaliere e la dama torinese. “Potrebbe essere tua madre” tuona Valentina. Ma la dama torinese sembra non essere minimamente toccata da quelle parole.