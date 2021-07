Gemma Galgani: il retroscena. La dama di UeD parla di Ida Platano

Non ha certo bisogno di presentazioni, per i fans di UeD, la dama Gemma Galgani. La bionda Torinese è ormai un’icona del dating show di Maria De Filippi. Certo, a questa fama ha sicuramente contribuito l’inimicizia con Tina Cipollari, che ha sempre dato vita a simpatici e interessanti siparietti. In tanti non sopportano più la sua figura ingombranti, ma altrettanti la seguono e la amano.

Basti pensare che appena qualche giorno fa, un ex corteggiatore del programma, Matteo Ranieri, le ha portato uno splendido dono dalla sua regione. Sono molte le amicizie che la Galgani ha creato all’interno del format della Mediaset. Una in particolare ha sempre colpito e affascinato il pubblico: quella con la dama del parterre femminile Ida Platano.

Le due iconiche dame del trono over, si sono conosciute proprio all’interno degli studi di UeD, e da lì è nato un legame profondo e solido. Ma qual è stata la prima impressione della dama Torinese su Ida Platano? A rivelarlo è la stessa Gemma, nel corso di un’intervista ai microfoni del magazine ufficiale del programma. Queste le parole che riassumono l’opinione che la dama Torinese si è fatta di Ida nel loro primo incontro: “Ida aveva un velo di tristezza negli occhi”.

La loro amicizia è diventata molto più stretta quando Ida ha abbandonato il programma insieme a Riccardo Guarnieri per partecipare a Temptation Island. A renderle inseparabili è stata proprio la tristezza della rottura con quell’uomo che credeva essere l’amore della sua vita.

Entrambe sanno bene cosa significhi patire pene d’amore, e unirsi è diventata la loro forza. In questi anni, Gemma Galgani rivela che avrebbe voluto difendere la sua amica da tutto e da tutti, ma che Riccardo Guarnieri glielo ha reso impossibile. Ma Ida va bene quando deve cacciare gli artigli ed è capace gli difendersi da sola. Gemma l’ha sostenuta con queste parole: “E’ stata decisa ed ha mostrato di avere carattere“.