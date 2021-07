Riccardo Guarnieri sembra aver ripreso in mano la sua vita. Il cavaliere si mostra così

La programmazione di UeD si è interrotta da circa un mese, ma era da molto più tempo che non si avevano notizie di Riccardo Guarnieri. Nella scorsa edizione del programma il cavaliere ha creato delle dinamiche avvincenti e, come gran finale, ha sollevato un polverone mediatico sulla sua ex prima di dileguarsi.

Infatti, dopo il confronto con Roberta Di Padua in studio, Guarnieri a lungo aveva dismesso i suoi social e si era ritirato nel silenzio. Ora, finalmente, esce di nuovo allo scoperto mostrandosi stravolto e in vena di rivoluzioni. In genere, una dolorosa rottura si cerca un punto di ripartenza, è più puntano sul taglio di capelli, indice di rinascita.

Ma l’ex cavaliere del trono over di UeD non si limita certo a questo. Riccardo ha completamente rivoluzionato il suo aspetto e il suo look. Un fisico curato e una bellezza meridionale contornati dall’eleganza di un uomo raffinato, è così che si mostra oggi il Guarnieri. Certo, Riccardo non è mai stato un brutto uomo, anzi, anche durante il dating show è sempre stato avvenente e ordinato.

Eppure il modo in cui appare oggi gli dà di certo una marcia in più. Il cambiamento Era inevitabile dopo gli eventi tumultuosi dell’ultimo anno: il tira e molla con la sua ex storica Ida Platano, il rientro a UeD per uscire in compagnia di Roberta Di Padua e infine la rottura anche con lei, con tutto quello che ne è derivato.

Insomma, Riccardo Guarnieri, dopo tutto questo, è pronto a ricominciare, e posta sulla sua pagina Instagram una foto di se stesso in una versione elegante e piena di stile. Il cavaliere porta indosso film completo grigio arricchito da una bellissima camicia azzurra, abbinati ad una cravatta scura e dei mocassini in vernice nera. A completare il tutto, un risvoltino che mostrava la caviglia.