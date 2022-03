Nella scorsa puntata di Uomini e Donne, Gemma Galgani lascia tutti stupiti con un video a sorpresa. Si sollevano le polemiche ancora una volta in studio e tutto grazie ad una clip che la dama ha realizzato.

Gemma questa volta rende piccante la conversazione. I presenti in studio non nascondono le loro perplessità. Il video in questione termina con la dama in abbigliamento intimo, sdraiata su letto. Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo.

La puntata si apre all’insegna delle polemiche. Si manda in onda un video in cui la Galgani fa una richiesta particolare. Vuole mostrare al pubblico una giornata tipo che lei trascorrerebbe in compagnia di un suo presunto amore.

Fonte studio UeD

Tina perde le staffe ancora prima di iniziare: “Ma una donna della sua età, che si accora ogni giorno per cercare l’uomo della sua vita, possibile si metta a fare questa scena. È una disperata, il modo in cui cerca l’amore… E basta è ridicola”.

L’opinionista, man mano che il video va avanti, è sempre più nervosa e si scaglia inferocita contro la dama. A prendere le difese di Gemma arriva la sua amica del cuore, Ida Platano. Quest’ultima infatti approva e difende la dama torinese.

Secondo la Platano la voglia della sua amica di trovare un uomo e quindi l’amore, nonostante le sue delusioni, è da ammirare. Gemma Galgani spiega: “Ho fatto questo video per farmi conoscere nella mia essenza. Avevo veramente bisogno di farmi conoscere nella mia totalità per le persone che mi vedono”.

Poi conclude: “Non sono come vogliono farmi passare. La parte sensuale? L’amore non ha un’età anagrafica”. Al centro studio, terminata la sua spiegazione, la donna si rivolge al parterre maschile e chiede a Nicolò di ballare con lei. Richiesta che Tina commenta ancora una volta con le sue battute al vetriolo: “Nicolò ricorda, dopo questo ballo tu già sarai accoppiato con lei”.