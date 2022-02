Nuovo cavaliere nel dating show: Alessandro è venuto in studio per corteggiare Ida Platano

Arriva nel programma di Uomini e Donne, un nuovo corteggiatore per la dama del trono over, Ida Platano. La donne è ormai una figura amatissima e seguitissima da tutti i telespettatori, ed è nel programma da molto tempo.

Ha frequentato molti cavalieri recatisi al dating show per lei, ma la fortuna non è mai stata dalla sua. Nelle ultime puntate è arrivato Alessandro, un nuovo cavaliere di Salerno: alto, moro e con gli occhi azzurri, sta facendo di tutto per conquistare la dama.

Ida e Alessandro sono già usciti in esterna un paio di volte, ma la dama ha deciso di conoscere il cavaliere con calma. Infatti la Platano, sia per le sue precedenti conoscenze andate a finire male, sia perché i due hanno visioni e responsabilità molto diverse, ha deciso di prendersi del tempo per pensare.

Fonte studio UeD

Alessandro Vicinanza è un uomo di 39 anni, laureato in economia e commercio. Del suo lavoro non si sa molto, infatti Alessandro è stato commercialista per un periodo della sua vita per poi lavorare e diventare il titolare, di un importante azienda di addobbi floreali, per eventi, sempre a Salerno.

L’uomo è molto attivo anche sui social, su Instagram si chiama ale_vi83 e il suo profilo è seguito da quasi 3mila followers. Della sua vita privata e delle sue relazioni passate non si sa veramente nulla.

Sui social si mostra sempre sorridente con gli amici e quasi sempre al mare. Ciò che di certo possiamo dire e che la dama pare abbia ritrovato il sorriso. Il cavaliere si sta impegnando davvero tanto per cercare di conquistare la Platano.

Tra i due c’è sintonia. Trascorrono molto tempo insieme. Le loro esterne vengono raccontate con estremo entusiasmo da entrambi. Magari, dopo tante sofferenze amorose, questa sarà la svolta definitiva per Ida? Non ci resta che attendere i prossimi eventi a Uomini e Donne.