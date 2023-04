Gemma Galgani in lutto: il triste annuncio sui social

Senza alcun ombra di dubbio, Gemma Galgani è uno dei personaggi televisivi più amati e chiacchierati nel mondo della televisione italiana. Nel corso delle ultime ore, la dama di Uomini e Donne ha subito un lutto e a darne l’annuncio è stata lei stessa. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Nello scorso ore, Gemma Galgani ha fatto sapere a tutti i suoi fan di aver perso una figura importante nella sua vita. Si tratta del cane della sorella Ninetta, alla quale lei era molto legata.

A diffondere l’annuncio sui social è stata lei stessa attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram. Queste sono state le parole scritte a corredo della didascalia:

Prima di diffondere tale annuncio sui social, sul piccolo schermo era andato in onda il suo scontro con Elio. Si tratta dell’ultimo cavaliere arrivato nello studio di Maria De Filippi per iniziare una conoscenza con la dama.

I fan di Uomini e Donne non hanno potuto fare a meno di commentare la vicenda sui social. Per esempio, un utente ha mostrato sostegno verso la donna scrivendo:

Dalla parte di Gemma, tutti uguali sti uomini, vengono per lei, sanno BENISSIMO per chi scendono, sanno l’età e la possono vedere da casa, quindi non esiste il fatto che lei abbia più anni di lui e quindi a lui non vada bene. Un gran furbo, come tutti gli altri che hanno deciso di uscire con lei, raccontando un interesse non realmente esiste però la illudono e basta