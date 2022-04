UeD: Pinuccia in preda ad un attacco di gelosia

Un momento di forte scompiglio durante l’ultima puntata di UeD. Riflettori puntati sulla spumeggiante e anziana dama del trono Over del dating show di Maria De Filippi, stiamo parlando di Pinuccia, che viene colpita da un attacco di gelosia per il cavaliere Alessandro.

L’arzilla signora se la prende con Ida Platano e Gemma Galgani. Le due amiche sono accusate di dare troppa attenzione al cavaliere, allontanandolo così da lei. Volano parole grosse a UeD nel parterre femminile del trono Over.

Le due storiche dame si scontrano con Pinuccia che mette le cose in chiaro: giù le mani da Alessandro. La signora si è fatta notare per la sua vivacità e sembra evidente che ciò che non le sta bene non lo manda di certo a dire.

Il suo ingresso è colorato dai continui scontri con l’opinionista Tina Cipollari. Pinuccia questa volta, però, attacca Gemma Galgani e Ida Platano in preda ad un attacco di gelosia. La signora non tollera più le carinerie e le attenzioni che le due amiche riservano al suo cavaliere.

Riguardo a Gemma, Alessandro viene accusato: “Ci sono rimasta male, ho visto che ti hanno fatto i complimenti, che ti hanno scritto. Ho visto che quando lei piangeva tu sei andato ad abbracciarla”.

Ida controbatte e fa notare che: “Anche prima ti dava fastidio, lui non mi poteva dare un voto più alto nelle sfilate perché tu eri gelosa”. Gianni Sperti interviene contro Pinuccia: “Sei gelosa di Alessandro o sei invidiosa di Gemma?”.

In maniera del tutto inaspettata, Tina Cipollari questa volta prende le parti della dama e come di consueto si scaglia contro Gemma e Ida: “Tu non devi temere queste due donne, perché tu saresti il grande amore e loro due avventure”.