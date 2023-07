Gemma Galgani, nuovo amore? Avvistata in compagnia di un misterioso uomo

Uomini e Donne è in pausa per il periodo estivo ma a settembre come già annunciato tornerà ovviamente in onda sempre su Canale 5. Anzi, a quanto pare le registrazioni inizieranno molto prima, già dal 20 agosto.

Una nuova edizione che potrebbe non vedere protagonista un volto storico del programma. Stiamo parlando di Gemma Galgani che potrebbe aver trovato l’amore fuori dal programma.

A lanciare l’indiscrezione è stato il portale Blasting News che ha parlato di una segnalazione presente su diversi forum inerenti al programma che vedrebbe Gemma in compagnia di un misterioso uomo passeggiare per le strade di Torino.

“Secondo quanto riportato da alcuni fan su diversi forum dedicati alla trasmissione, Gemma sarebbe stata beccata in compagnia di un uomo” – si legge.

E a quanto pare l’atteggiamento con quest’uomo era anche abbastanza confidenziale. “Col quale avrebbe trascorso dei momenti insieme, a spasso per le strade di Torino. Tra i due sarebbe stata notata una certa sintonia, al punto che i fan della trasmissione hanno subito ipotizzato che ci fosse del tenero tra Gemma e questo uomo misterioso”.

Insomma mistero sulle generalità di quest’uomo e se stiamo parlando effettivamente di una sua nuova fiamma. Al momento dalla diretta interessata silenzio tombale. Sembra difficile che Gemma non faccia parte della nuova edizione di Uomini e Donne. Maggiori informazioni potrebbero arrivare proprio direttamente dalla trasmissione ma per averle bisognerà attendere settembre.

Intanto Gemma sarebbe felice della separazione tra Isabella Ricci e il marito. La coppia si era conosciuta all’interno del programma e poi avevano deciso di sposarsi. Tra Gemma e Isabella non c’è mai stata tanta simpatia e, come svelato dal settimanale Nuovo, a quanto pare Gemma ha accolto con felicità questa notizia.

“Dopo il fallimento amoroso di Isabella, chi conosce bene Gemma svela che prova una sottile soddisfazione. La separazione della Ricci, con cui ha litigato in tv, dimostra che in amore bisogna muoversi con cautela, proprio come fa lei” – si legge.