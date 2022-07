In attesa della ripresa di Uomini e Donne nuovo ritocchino per Gemma. Come la prenderà Tina Cipollari?

Gemma Galgani è una delle protagoniste di Uomini e Donne e anche nella prossima edizione che inizierà a settembre la vedremo sempre al timone insieme a Tina Cipollari. Le due sono pronte a farci vivere nuovi siparietti.

Nell’attesa dell’inizio delle trasmissioni intanto a quanto pare Gemma ne esordirà in una nuova veste. Il settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti ha infatti svelato che Gemma starebbe pensando di sottoporsi ad una rinoplastica al naso.

Il settimanale ha anche giocato su come debba rifarsi il naso Gemma. “Per il suo viso non è indicato un naso alla francese” – è scritto. “Meglio definire punta e narici” – il consiglio dato da Luca Lecciso, chirurgo plastico.

Non sarebbe il primo intervento per Gemma

E questo non sarebbe il primo intervento a cui si sottopone Gemma. Dal suo esordio a Uomini e Donne è cambiata tanto e ha dalla sua parte già diversi ritocchini.

Nel 2016 grazie alla partecipazione al programma Selfie ha corretto il suo sorriso che oggi appare più smagliante che mai. Poi ha proseguito con un mini lifting al volto e la scorsa estate si è regalata labbra più carnose ed un seno più alto e pieno.

E uno dei motivi degli scontri con Tina Cipollari sono stati proprio i ritocchini estetici a cui si è sottoposta Gemma. “Si è fatta tutti i ritocchi. Ma non vi ricordate di com’era quando è arrivata a Uomini e donne? Era un’altra. Arrivò la prima volta con le ballerino e il tailleur, stretta in una mise da noiosa signora di provincia. Adesso viene in trasmissione ed esibisce spacchi e tacchi vertiginosi. Non solo il volto è cambiato, è proprio un’altra Gemma. Ma io mi chiedo: qual è la vera Gemma?” – ha detto recentemente Tina proprio su Gemma. Attendiamo settembre per sentire cosa ne pensa Tina del nuovo intervento di Gemma.