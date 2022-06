Tina Cipollari lancia una frecciatina a Gemma Galgani e Ida Platano

Senza alcuna ombra di dubbio, Tina Cipollari è uno dei personaggi televisivi più amati e chiacchierati all’interno del mondo della televisione italiana. Di recente l’opinionista di Uomini e Donne ha lanciato una frecciatina a Gemma Galgani e Ida Platano le quali si stanno godendo qualche giorno di vacanza insieme. Scopriamo cosa è successo nel dettaglio.

Di recente Tina Cipollari è finita al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere l’opinionista di Uomini e Donne protagonista di un gossip è stato un commento fatto sul video che ritrae Gemma Galgani e Ida Platano in vacanza.

In occasione della fine della stagione di Uomini e Donne, alcuni concorrenti del programma hanno deciso di godersi qualche giorno di relax. Tra questi ultimi spunta il volto di Ida Platano la quale, dopo esser tornata dalla Germania, si è concessa una vacanza insieme alla sua amica Gemma Galgani. Le due sono sempre attive sui social e inutile dire che hanno documentato ogni minimo dettaglio del loro soggiorno.

Gemma e Ida Platano hanno pubblicato un video sui loro profili Instagram che le ritrae sorridenti. Alla luce di questo, Tina Cipollari non ci ha pensato due volte a scagliare una frecciatina contro di loro commentando il post in questione. Queste sono state le sue parole:



Fate bene a farvi compagnia a vicenda, visti i risultati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ida Platano (@idaplatano)

Qual’è stata la reazione di Gemma Galgani e Ida Platano al commento di Tina Cipollari

Attualmente, sembra che Gemma Galgani e Ida Platano preferiscano rimanere in silenzio e godersi i giorni di relax. Infatti, ancora non è giunta nessuna risposta dalle dirette interessate. Come reagiranno al gesto ironico dell’opinionista di Uomini e Donne? Non ci resta che scoprirlo!