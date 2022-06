Gemma Galgani, nuovo intervento estetico: ecco cosa ha rifatto la dama

Gemma Galgani non passa inosservato e ancora una volta si rende la protagonista assoluta di questa estate. La dama di Uomini e Donne è tornata alla vita di tutti i giorni pronta a rimettersi in gioco a settembre al centro dello studio di Maria De Filippi. Il suo percorso all’interno del programma in questi ultimi mesi è stato contornato da grandi delusioni amorose per lui Gemma si è mostrata molto sofferente.

Nonostante una tristezza iniziale però, sembrerebbe che la dama sia pronta nuovamente a rimettersi in gioco. Quest’ultima non si arrende ed è pronta a conquistare il cuore di un nuovo cavaliere grazie al suo carattere ma anche al suo fisico.

Negli ultimi giorni ciò che sta rendendo protagonista la dama di Uomini e Donne è il suo ennesimo ritocchino estetico. La dama in un primo momento non sembrava d’accordo sulla chirurgia estetica fino a quando, non ha deciso di ‘sistemare’ alcuni piccoli dettagli del suo fisico.

Come tutti noi ricorderemo infatti, Gemma in un primo momento sistemo i denti all’interno del programma ‘Selfie-Le cose cambiano’, reality di Canale 5. Gli anni passati invece, a grandissima sorpresa, la dama ha rifatto il decolté stupendo tutto lo studio durante la sua entrata di settembre.

Gemma Galgani nuovo intervento chirurgico

La vita sentimentale della dama di Uomini e Donne in questa edizione non è andata a gonfie vele. Sono tanti i cavalieri scegli per intraprendere una conoscenza che poi si è rivelata fallimentare.

Mentre il programma è terminato per lasciar spazio alla classica pausa estiva, Gemma sembrerebbe essersi consolata intervenendo su una nuova parte di sé che non le piace. Stando alle ultime indiscrezioni infatti, la Galgani avrebbe anche sistemato la piccola gobba del naso.

A rivelare quest’ultima importante notizia sono alcune voci social che aggiungono come, la dama, abbia anche eliminato un piccolo neo sulla guancia grazie all’aiuto di un dermatologo. La lista dei ritocchini sembra allungarsi sempre di più, mettendo da parte il parere della gente e della sua grande rivale Tina Cipollari.