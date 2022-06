UeD, Gemma Galgani in imbarazzo: il nuovo cavaliere fa una gaffe

Gemma Galgani ha ricevuto una bella notizia proprio alla fine della stagione di UeD: la proposta di corteggiamento da parte di un nuovo cavaliere Giovanni.

I due hanno già fatto l’esterna insieme per approfondire meglio la loro conoscenza e verificare così la possibilità di portare al passo successivo la loro frequentazione, durante l’arco dell’estate. Le ultime puntate non sono state semplici per la dama torinese, che è stata messa da parte.

La produzione ha dovuto regalare più spazio alla sua migliore amica Ida Platano, per via del suo riavvicinamento con il suo ex fidanzato Riccardo Guarnieri.

Tant’è vero che i telespettatori hanno pensato che la dama fosse in procinto di dare il suo addio al dating show di canale 5. In molti invece pensano che la donna abbia semplicemente perso la voglia di ricercare la sua anima gemella.

Voci di corridoio dicono che la dama sia pronta a diventare una protagonista della prossima stagione del GF Vip. Un’indiscrezione che, ad oggi, non ha ancora trovato conferme. Anche perché si ha la certezza del suo ritorno a UeD a settembre.

Ma nonostante la dama non sia al suo cento per cento, Gemma è riuscita in un certo qual modo a concludere in bellezza. Un nuovo cavaliere, che di professione fa l’investigatore privato, di nome Giovanni si è presentato in studio, al suo cospetto, solo per lei. L’uomo ha fatto un’ottima impressione a tutti: non gli manca niente.

Giovanni, forse non dosando la sua emozione, si è reso tuttavia protagonista di una clamorosa gaffe. Una situazione che ha fatto storcere il naso alla Galgani. Giovanni ammette che vedendo Gemma in Tv se la sarebbe immaginata più in carne. Poi, ha cercato di recuperare la situazione avendo capito di aver commesso una clamorosa gaffe. L’esterna è proseguita ma la frequentazione avrà mai un futuro? La Galgani non si è espressa ma al momento è in vacanza da sola.