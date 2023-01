Gemma Galgani, nuovo ritocchino durante le festività natalizie?

In attesa del ritorno di Uomini e Donne dalla pausa natalizia gli appassionati del programma devono accontentarsi delle anticipazioni in arrivo dalle registrazioni del programma.

La maggior curiosità è sicuramente su Gemma Galgani presente ormai da anni a Uomini e Donne. Avevamo lasciata la dama di Torino alle prese con una nuova conoscenza, Alessandro, 52enne divorziato che si occupa di ristorazione. A quanto pare i due stanno continuando a sentirsi e portando avanti la conoscenza anche se quest’ultimo si starebbe sentendo anche con altre dame. In particolare con una di essa ci sarebbe stato anche un bacio.

Fonte: web

Staremo a vedere come si evolverà la vicenda e come la prenderà Gemma. Intanto Gemma ha trascorso il Capodanno insieme a Ida Platano e Alessandro Vicinanza che l’hanno raggiunta a Torino. La coppia che è uscita da poco da Uomini e Donne ha festeggiato il nuovo anno insieme a Gemma. I fan più attenti del programma vedendo le immagini pubblicate sui social sono concordi sul fatto che Gemma sia diversa, più curata.

Il sospetto di molti è che si sia sottoposta a qualche ritocchino alle labbra e alle rughe durante le festività natalizie. La stessa Gemma non ha mai fatto mistero di sottoporsi ogni tanto a dei ritocchini per migliorare il suo lato estetico ovviamente alle prese con i segni dell’età.

Il suo sogno sarebbe anche quello di rifarsi il naso un giorno. Fatto sta che chi la segue attentamente ha notato una nuova giovinezza nel suo volto. E in molti non hanno perso occasione per criticarla.

Gemma è diventata negli anni un volto molto popolare di Uomini e Donne attirando anche l’attenzione di numerosi haters che soprattutto sui social non fanno mancare occasione di critica per le sue gesta e per il suo aspetto fisico.