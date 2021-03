Gemma Galgani ospite a C’è Posta per Te riceve una sorpresa che la delude

Gemma Galgani è stata ospite speciale a “C’è Posta per Te”. La dama torinese simbolo del trono Over di UeD da 10 anni è ancora alla ricerca dell’amore vero. Purtroppo però Gemma non sembra molto fortunata in amore e continua a collezionare delusioni e cuori infranti, tutto sotto lo sguardo attento di Tina Cipollari, sempre pronta a schernirla. Giorgio Manetti è il suo ex storico.

Fonte Studi C’è Posta per Te

Si tratta di un avvenente uomo fiorentino, decisamente più giovane della dama. Giorgio è noto nel mondo del piccolo schermo e delle cronache rosa con il soprannome “il gabbiano”. La relazione con Gemma si è purtroppo conclusa, proprio per volere della dama che non si sentiva amata e desiderata dal suo lui. Gemma fece questa rivelazione nello studio del dating show, anziché in privato.

Giorgio ne rimase molto deluso e decise di terminare la relazione. Tutto questo avveniva bel lontano 2016. Negli anni successivi Gemma tentò più volte di riconquistarlo, senza mai riuscirci e anzi, spesso rendendosi ridicola. La dama arrivò addirittura a scrivergli una lettera disperata, che è stata letta proprio durante una puntata di “C’è Posta per Te” e divenuta col passare degli anni un’icona del programma.

Sabato 13 marzo, Maria De Filippi ha deciso di far chiamare la dama torinese, come anche Belen e Veronica Peparini per organizzare un siparietto comico con Luciana Littizzetto. Il postino incontra Gemma in ascensore. La dama torinese sobbalza ed emozionata esclama: “Oddio chi è? Veramente è per me? Che meraviglia! In puntata scoprirò chi mi manda a chiamare”. Ovviamente, il primo pensiero della Galgano è stato che si potesse trattare proprio di Giorgio, il suo amore perduto. Gemma Galgani, elegante e pronta per l’incontro, entra nello studio piena di baldanzosa speranza.

Maria De Filippi subito le domanda se immagina chi possa celarsi dietro la busta. Lei molto emozionata risponde in modo vago: “Ma chissà chi è… magari qualcuno a cui ho mandato una lettera tanto tempo fa… però non saremmo qui in tre”. Un riferimento alla famosa lettera di diverso tempo prima. Nonostante il tempo Gemma resta una sognatrice e spera che l’uomo che ha tanto amato torni nelle sue braccia. Gemma spera proprio di poter vedere Giorgio Manetti, ma le cose non stanno proprio così. La voce di Luciana Littizzetto scuote lo studio. Ogni illusione viene meno e si vede chiaramente il momento in cui il cuore di Gemma si spezza. Il web, ovviamente, impazza nei commenti sarcastici.