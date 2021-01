Giorgio Manetti su Maria De Filippi: “È un’ottima conduttrice, ma è strano che continui a contare su Gemma”

Giorgio Manetti, il famosissimo cavaliere del Trono Over, conosciuto come il Gabbiano, è tornato ancora una volta a parlare di UeD. Giorgio, come sempre, esprime le sue perplessità sul decennale percorso della sua ex Gemma Galgani. Il Gabbiano non si spiega come mai Maria De Filippi continui a tenersi stretta Gemma, nonostante il fatto che anche il pubblico, ormai, è stanco di vedere il suo volto nel dating show.

Giorgio Manetti è uscito dal programma ormai diversi anni fa, proprio dopo il fallimento della sua relazione con Gemma. La loro storia, a quanto pare, non è andata per il verso giusti a causa del carattere volubile della dama torinese. Gemma invece continua ad essere una presenza fissa nello studio di UeD, ricevendo molteplici critiche dal pubblico. La sua ultima avventura, quella con Maurizio Guerci, sembrava averla messa davanti all’uomo della sua vita. Ma, come sappiamo, le cose tra i due non sono andate come previsto, e la dama si è ritrovata al punto di partenza.

Giorgio, invece, ritirandosi a vita privata, ha trovato davvero l’amore con Caterina, che è la sua compagna da molto ormai. Eppure la tentazione è forte, e il Gabbiano non riesce a tenere il becco fuori dalle vicende del programma. Recentemente, Manetti è stato intervistato da Nuovo Tv. In quell’occasione ha evidenziato coma Maria sembri molto affezionata a Gemma, e punti molto sulla sua presenza per il successo del dating show.

Secondo Giorgio, però, ormai questa sarebbe un scelta poco oculata: “È un’ottima conduttrice, ma non credo che le scelte le faccia soltanto lei. Ed è strano che continui a contare su Gemma. Normale pensare che il pubblico è stanco di lei dopo undici anni. Puntano molto su di lei. È l’unica che viene dal vecchio Uomini e Donne”.

Sul conto del Gabbiano ci sono alcune indiscrezioni secondo cui presto vedremo l’ex tronista impegnato in una nuova avventura televisiva. Pare infatti che Manetti possa prendere parte alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi. Giorgio aveva già rifiutato di partecipare al GF Vip, perché molto più allettato dall’esperienza in Honduras che, con tutta probabilità, sarà condivisa con un altro ex di Gemma: Sirius.