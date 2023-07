Tra poco più di un mese prenderà il via anche la nuova stagione di Uomini e Donne con l’inizio delle registrazioni. Una nuova edizione che rischia di non avere come protagonista Gemma Galgani. La dama è presenza fissa nel programma ormai da anni ma alcune indiscrezioni la vogliono molto vicina ad un misterioso uomo nelle ultime settimane.

Fonte: web

Che si tratti di una nuova fiamma? Se così fosse Gemma potrebbe anche decidere di lasciare il programma. C’è anche chi dice che la dama sia stanca ormai di presenziare a Uomini e Donne dopo tantissimi anni e vorrebbe staccare la spina.

“Secondo quanto riportato da alcuni fan su diversi forum dedicati alla trasmissione, Gemma sarebbe stata beccata in compagnia di un uomo. Col quale avrebbe trascorso dei momenti insieme, a spasso per le strade di Torino. Tra i due sarebbe stata notata una certa sintonia, al punto che i fan della trasmissione hanno subito ipotizzato che ci fosse del tenero tra Gemma e questo uomo misterioso” – ha scritto il portale Blastingnews.

Per scoprire la verità non resta che attendere l’inizio delle registrazioni del programma e capire se Gemma c’è o meno. Potrebbe anche comparire nelle prime puntate per ufficializzare la relazione esterna a Uomini e Donne e di conseguenza l’addio al programma.

Di certo Gemma ha gioito alla notizia della fine della storia tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani. Tra lei e Isabella non è mai corso buon sangue. “Dopo il fallimento amoroso di Isabella, chi conosce bene Gemma svela che prova una sottile soddisfazione. La separazione della Ricci, con cui ha litigato in tv, dimostra che in amore bisogna muoversi con cautela, proprio come fa lei” – ha scritto il settimanale Nuovo.

Sempre il giornale diretto da Riccardo Signoretti ha scritto che Gemma non vede l’ora di sparare in faccia a Isabella la sua vendetta per la fine dei questa storia.