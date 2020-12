Gemma Galgani racconta la notte di passione: “Un completino molto particolare”

Finalmente per Gemma Galgani è tornata la passione. La dama torinese racconta la travolgente notte trascorsa con il cavaliere Maurizio. Maria De Filippi e tutti i presenti in studio restano sbalorditi e a bocca aperta. La dama torinese ha finalmente trovato l’amore? A quanto racconta la Galgani sembrerebbe di sì.

Da quando Gemma ha messo gli occhi addosso al cavaliere, pare che non sia mai stata mollata la presa. La donna ha fatto di tutto per poterlo conquistare, anche andando contro la sua rivale Valentina Dartavilla Lupi. In particolare è stata una segnalazione a mettere la parola fine alla conoscenza di quest’ultima con Maurizio.

È qui che Gemma, imperterrita e senza mai mollare la presa, cerca di conquistare il suo cavaliere. La dama torinese ha pensato bene di trascorrere una notte di passione con Maurizio. Tutto è iniziato con un bacio pieno di impeto, ma pare che la cosa sia stata ben premeditata da Gemma Galgani, visto che all’appuntamento si è presentata con sotto i vestiti, un completo molto provocante.

La donna si è fatta spedire il capo di biancheria da Torino, per l’occasione, nel suo nuovo alloggio a Roma. Come dicevamo prima, in maniera premeditata, la dama si è preparata per la sua serata speciale. In studio c’è stupore generale per i particolari che Gemma racconta con estrema semplicità. Il primo a capire il tutto, già dall’ingresso della dama, è l’opinionista Gianni Sperti. L’uomo guardando il volto della donna dice: “Gemma ma hai passato una notte di passione con Maurizio?”.

La Galgani senza esitare un secondo risponde un soddisfattissimo: “Si” che lascia lo studio sbalordito. Ma il particolare del completo intimo da lo sprint finale anche a Maria De Filippi, ormai rimasta con un’espressione che parla più di centomila parole. I due saranno pronti a lasciare il programma insieme? Non ci resta che attendere le loro decisioni. Gemma Galgani racconta la notte di passione trascorsa con Maurizio e di un particolare completino che ha usatto per conquistarlo