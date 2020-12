Maria De Filippi sulle dichiarazioni sovraniste della Cuccarini: “Frutto di ingenuità”

Ha fatto molto discutere la nuova cattedra assegnata alla professoressa di amici. Stiamo parlando di quella di Lorella Cuccarini, alla donna è stato affidato il compito di seguire i ragazzi nella formazione di danza. Maria De Filippi ora ha rotto il silenzio.

La conduttrice Mediaset, intervistata da un noto giornale italiano, ha chiarito cosa pensa delle dichiarazioni sovraniste di Lorella Cuccarini. Come in molti sapranno, la donna ha delle idee molto particolare in merito ai diritti per le coppie omosessuali e per le associazioni LGBT+.

Anche Tommaso Zorzi si è spesso scagliato contro Lorella Cuccarini. Maria De Filippi ha svelato cosa ne pensa in merito e perché l’ha scelta come nuova professoressa di Amici.

Intanto io la reputo una mia collega, non solo una prof di danza. Io penso che quelle prese di posizione siano state frutto di ingenuità che hanno dato luogo a equivoci.

Per me quello che è successo deve rimanere fuori dal programma. L’ho sentita realmente interessata al progetto, è appassionata ma severa e rigorosa con i ragazzi: non premia mai chi non lavora come si deve.

Forse, questa volta, la moglie di Maurizio Costanzo ha sbagliato. In certe situazioni sarebbe il caso di schierarsi. Inoltre, la donna ha parlato anche dell’arrivo della nuova professoressa di cast, Arisa:

Tra i 30mila ragazzi delle prime edizioni c’era anche Arisa e qualcuno la scartò alla prova telegenia, di cui ho scoperto l’esistenza solo a cose fatte. La telegenia è la più grande scemenza d’Italia, non ho mai lavorato guardando un monitor: se chi conduce guarda come viene in tv deve cambiare mestiere. E non mi sembra che la telegenia appartenga ai più grandi conduttori del mondo, come Letterman o Oprah Winfrey: loro piuttosto hanno superato la prova intelligenza.

Insomma, anche questa volta Queen Mary ha le idee chiare. Quest’anno la scuola sta regalando davvero emozioni. Cosa ci riserveranno ancora?