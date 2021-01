Gemma Galgani rivela soddisfatta: “Lo adoro”

Gemma Galgani è la protagonista indiscussa del trono over di UeD. La dama torinese, oltre ad essere ormai un’icona, è anche una grande romantica, sogna da anni di trovare nel dating show l’uomo dei suoi sogni. La sua instancabile ricerca ha sempre appassionato il pubblico, che la segue con passione. Questa ricerca, però, l’ha spesso messa di fronte a diverse delusioni d’amore, che però non sono mai riuscite a farla perdere d’animo.

Negli ultimi periodi Gemma sembrava molto felice. Ma ora che anche la storia con Maurizio è giunta al termine, cosa attende la dama torinese? Questo resta ancora un mistero, ma Gemma sembra intenzionata a portare avanti il suo percorso. In diretta televisiva, poco tempo fa, Gemma ha voluto mettere a nudo la sua sensibilità, tramite alcune storie pubblicate sui social.

Tramite instagram stories, Gemma ha voluto rievocare un momento della tv per lei significativo: l’esibizione di Roberto Vecchioni, in diretta Rai con Mara Venier. Gemma è una grande ammiratrice del cantautore. Infatti, nella prima storia (in cui il cantante era mostrato impegnato nell’esecuzione del brano “Chiamami ancora amore”) Gemma ha voluto mostrare tutte le sue emozioni, dichiarando che per lei Vecchioni non è solo un artista, ma un poeta.

“Lo adoro” conclude soddisfatta. Arriva poi una nuova storia, con una nuova dedica: “Amore, chiamami ancora amore”. Insomma, ancora una volta il romanticismo di Gemma Galgani è venuto a galla, ed è evidente che la sua speranza di trovare l’amore vero non è svanita affatto.

Sicuramente la delusione ricevuta da parte di Maurizio è stata una bella batosta, ma siamo sicuri che Gemma non si perderà d’animo. Arrivano nuove e scottanti anticipazioni, la dama torinese nei prossimi giorni affronterà diverse emozioni che la metteranno a dura prova. Non ci resta che aspettare la messa in onda delle puntate di UeD.