Sono giorni estremamente difficili per il nostro paese. L'epidemia di Coronavirus ci ha colto di sorpresa e ha stravolto le vite di tutti. Insieme al virus, sono crollate le nostre "certezze e la nostra illusione di sicurezza." Abbiamo preso coscienza della nostra italica fragilità. Onoro con grande rispetto , la memoria delle vittime ,, nell'unico modo che possa dare un senso a quelle morti assurde ,che un senso non possono avere:facciamo si che ci sia un " contro Virus " dove la vita umana , la consapevolezza dei rischi, la responsabilità di ognuno di noi , verso il prossimo ma soprattutto rispettare le norme " di sicurezza" che siano veramente al primo posto. Un pensiero anche a tutto il personale Medico, Paramedico ed a quanti stanno impegnandosi incessantemente senza sosta negli Ospedali , con la speranza e la tenacia di poterci salvaguardare da questo "disastro " Non ci sono parole per tutti coloro colpiti sotto tutti gli aspetti perché lo siamo un po tutti, , sperando che possiate essere aiutati e confortati da qualcuno che vi sostenga ad affrontare questo momento! Io vorrei rendermi utile come? ascoltando anche in privato chi ha bisogno di una parola di conforto! E cercare di invitare e sensibilizzare sul fatto di stare a casa #iostoacasa . Stanno tutti facendo questo tipo di sensibilizzazione. Io lo consiglio…… prima di tutto prevenzione . Un messaggio che dovrebbe essere corto e subito leggibile , ma ho voluto dirvi una parola in più!Se lo mettiamo su istagram , dovete mettere #iostoacasa #emergenzacoronavirus #coronavirus #iostoacasa #covid-19 Grazie 😪