L’estate è cominciata, ma Gemma Galgani non si allontana dai riflettori nemmeno quando va in vacanza. Gli studi di UeD hanno chiuso i battenti fino a settembre, ma a Gemma non serve il programma per brillare. I sui fan la seguono sui suoi profili social. È proprio tramite Instagram che Gemma tiene i suoi followers aggiornati sulle sue vicende estive.

Poco tempo fa, Gemma ha deciso di mostrare sui social una foto che la ritrae quando era molto giovane. Non ci è voluto molto tempo perché i fans iniziassero a commentare lo scatto notando una strana somiglianza. A quanto pare Maria De Filippi e Gemma si assomigliavano più di quanto non sembri. Entrambe biondo platino e longilinee, i loro fisici sono sportivi e allenati.

Ovviamente è nato il confronto tra le due donne e sono venute fuori tantissime somiglianze. Moltissimi, di contro, credono che invece Gemma e Maria non si assomiglino per niente e anzi siano nettamente diverse. Ad oggi, ovviamente, le due non si assomigliano affatto.

A renderle meno simili è anche la forte differenza di età che separa la conduttrice e la dama Torinese. Certo, la Gemma Galgani non ha niente da invidiare a Maria nonostante gli anni in più. La sua forma fisica continua ad essere perfetta e proprio per questo Gemma fa della sua età un vanto.

Ma oltre a mantenersi in forma la dama Torinese è anche riuscita a rendersi un’icona di stile nel parterre femminile del trono over di UeD. Spesso, la donna osa con colori pastello ed accessori sgargianti che rendono il suo look vagamente eccentrico senza mai cadere nell’eccesso. Insomma, una dama a tutti gli effetti che viene ammirata e imitata da molte donne di varie età. Per sapere qualche novità sulla sua vita amorosa dovremo aspettare settembre, ma per ora possiamo spiarla sui social.