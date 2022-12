Gemma Galgani sempre più in difficoltà: piovono critiche da tutte le parti

Gemma Galgani è da anni una delle protagoniste di Uomini e Donne. La dama torinese quest’anno però sembra meno coinvolta nelle trame del programma ma quando può non perde occasione per dire la sua.

Leggendo i commenti sui social si può notare come Gemma stia perdendo molta popolarità soprattutto dopo la chiusura della storia con Giorgio. “Gemma si e fatta sfuggire l’unico uomo che le piaceva e le poteva stare accanto: Giorgio” – ha scritto un utente.

Fonte: web

Ma c’è anche chi ci è andato giù pesante attaccandola per la sua permanenza nel reality. “Lui è scappato x il suo brutto carattere, se lei fosse stata più accondiscendente, più dolce, meno polemica e meno spigolosa. Mah”. E ancora: “Tengono Gemma in studio solo perché ha procurato un sacco di soldi a canale cinque grazie alla storia con Giorgio mica siamo scemi. Gemma è’ un’egoista come pure Tina e vanno cambiate non piacciono più quasi a nessuno perché bullizzano sempre tutti e sono un pessimo esempio da tenere (sicuro pagate salatissime)”.

“Vergogna! A uomini e donne naturalmente interessano solo lo share (incassi)” – ha scritto un altro utente del web. Insomma ultimamente si stanno muovendo parecchie critiche nei confronti di Gemma ma anche di Tina e Gianni. Probabilmente il pubblico si sta stancando della stessa monotonia.

Intanto Gemma è stata attaccata anche in studio. La dama Paola ha avuto un duro scontro proprio con lei. “Fai le battute sarcastiche ed ironiche…A me ha dato dell’insicura, neppure fosse la mia psicanalista…Si mette sempre in mezzo…” – è sbottata Gemma.

“Prendi i numeri dei più giovani, però se lo faccio io vengo tacciata per quello che… Per carità… Non si può fare… Li prendi tu invece va tutto bene…Mi dà fastidio quando dai giudizi impropri a livello personale…” – ha proseguito Gemma evidenziando l’incoerenza della collega di programma.Gemma Galgani