Gemma Galgani si rifà le labbra, durante l'intervento scoppia in lacrime. Tina attacca: "Non è normale "

È andata in onda la prima scoppiettante puntata della nuova stagione di Uomini e Donne. Appuntamento firmato sempre da Maria De Filippi su canale 5 alle 14:45. Protagonista indiscussa anche quest’anno rimane sempre lei: la chiacchieratissima dama Torinese del trono over, Gemma Galgani.

La donna fa il suo ingresso in studio con passo fiero e volto sorridente, presentandosi al pubblico con un outfit molto audace e il suo nuovo décolleté. Ma a quanto pare le sorprese non finiscono qui. Infatti la padrona di casa, Queen Mary, dopo la presentazione dei nuovi tronisti del trono classico incentra la sua attenzione sulla trasformazione tanto decantata dalla Galgani.

I fans sono tutti in trepidante attesa di poter ammirare le nuove forme della dama torinese. Ma ci sono ancora molte altre incredibili novità. La danna non si è accontentata di un nuovo seno, ma ha anche fatto mettere mani al suo volto. La scelta è stata quella di rimpolpare anche le labbra. Nel video si vede Gemma Galgani che, una volta tornata a far visita al suo chirurgo di fiducia, esclama: “Professore sono di nuovo da lei”.

E ancora: “È passato un anno da questo lifting che mi ha cambiato la vita. Mi ha ridato il sorriso e anche più sicurezza”. La donna ha deciso di fare un ritocchino per migliorare la forma e la linea anche delle sue labbra. Per migliorare ulteriormente la resa, la dama si sottopone a delle punture di acido ialuronico.

Nel corso di questo piccolo intervento la donna viene travolta dall’emozione e scoppia in lacrime. Giustifica così il suo stato d’animo : “Non è come dice quella lì, vivo di emozioni, sensazioni, di contatto umano”. Chiaro riferimento alla sua acerrima nemica, l’opinionista Tina Cipollari, la quale non fa mancare la sua immediata risposta: “Ma uno si può commuovere mentre si sta rifacendo le labbra?”.