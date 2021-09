Tina Cipollari e Gemma Galgani: scontro senza precedenti. Interviene Maria De Filippi

Sono iniziate le registrazioni delle prime puntate di Uomini e Donne. Il programma riprenderà la sua messa in onda il 13 di settembre, con appuntamento pomeridiano sempre firmato da Maria De Filippi su Canale 5 alle 14:45. Dalle anticipazioni arrivano notizie scottanti: su Tina Cipollari e Gemma. Si parla di una prima puntata decisamente fuori dagli schemi.

La rivalità tra Tina Cipollari e la dama torinese Gemma Galgani continua ad essere argomento di conversazione nel dating show. Quando la Galgani fa il suo ingresso (con il suo nuovo décolleté) al centro studio accende inevitabilmente la discussione con la sua nemica Tina.

Infatti, a quanto pare, a far scattare la scintilla pare sia stato proprio il nuovo look della dama. La decisione presa da Gemma di ricorrere ancora una volta la chirurgia estetica ha fatto arrabbiare l’opinionista. L’estate non ha calmato gli animi delle donne: il loro scontro pare che sia stato così acceso da necessitare l’intervento della padrona di casa Maria De Filippi, scesa dalle scale per dividere le due.

L’opinionista attacca la dama e ribadisce la sua incoerenza nel predicare bene e razzolare male. In una precedente intervista, l’opinionista aveva già dato adito alle sue parole: “Ha sempre considerato le donne che ricorrevano alla chirurgia estetica delle poveracce. Troppo fragili per potersi accettare. Gemma ha sempre criticato le mie labbra definendole gommoni e i miei seni airbag.

Si è sempre descritta come una donna semplice per la quale ogni ruga aveva un significato. Non condivido la sua scelta: lei rincorre l’età perduta per far colpo su uomini molto più giovani”. Queste le parole che la Cipollari riporta anche in studio e per le quali le due donne si sono ampiamente scontrate dando vita ad una lite infuocata. A quanto pare, nulla è cambiato tra loro in questa nuova edizione. Di sicuro ci aspetteranno nuove e scoppiettanti scenette.