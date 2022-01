Gemma Galgani continua ad essere la protagonista indiscussa del trono over di UeD. Lo dimostra il fatto che le vicende della dama Torinese continuano ad avere largo spazio in puntata. Di recente ad accattivare i telespettatori sono gli screzi della donna con il cavaliere Leonardo.

Dopo vari battibecchi, Gemma entra in studio infuriata, delusa e amareggiata per il comportamento dell’uomo che sta frequentando. Leonardo, per difendersi, dichiara di essere stato truffato da una donna, ma Maria De Filippi non sembra convinta e come lei nemmeno Gemma.

Ma cosa è successo nel dettaglio tra i due? Presto detto: poco prima di Natale, la Galgani ha parlato con una donna che le avrebbe dato delle informazioni molto importanti.

Dopo questa chiacchierata, Gemma ha subito capito cosa stava accadendo: Leonardo era in contatto con questa donna e le avrebbe raccontato dettagli decisamente spiacevoli sulla frequentazione con la dama.

Queste le dichiarazioni usate dalla Torinese per attaccare Leonardo, in riferimento alle parole dette della misteriosa donna: “Io corro e questo ti da fastidio, perché corro troppo. Non mi baci e quando mi baci è pesante perché ti faccio schifo Cosa ci stai a fare? ‘Vabbè in fin dei conti sto li, ma è tutto finto e spettacolo’. ‘Tanto è tutto uno spettacolo’, anche perché non ti piaccio e ti dico la cosa più forte, non ti piace la mia pelle perché ho la mia pelle da vecchia”.

Gemma è ormai una furia e rivela anche tutta la sua frustrazione per aver rifiutato Stefano. La Gemma Galgani, infatti, aveva deciso di smettere di frequentare quest’ultimo a causa di uno scatto di gelosia di Leonardo.

La Torinese, quindi, esplode dicendo: “Ti ha dato fastidio il signor Stefano. Vergognati oltre tutto, sei classista. Non eri arrabbiato perché eri geloso, ma perché non era al tuo livello e non potevi accettarlo. Come ti sei permesso? Io sto bene con tutti, con persone di qualsiasi ceto sociale. Ma chi ti credi di essere? Ma chi sei?”.